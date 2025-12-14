食楽web

●STU48吉田彩良さんの連載「私が恋する白いカフェ」。今回は広島県海田町に4月にオープンしたおしゃれなカフェ『brique rouge』をご紹介します。

今年4月にオープンしてからずっと気になっていたカフェがあります。それが、広島県海田町にある『brique rouge（ブリックルージュ）』。ようやく訪れることができました。

シックな空間にセンスのいいインテリアが馴染みます

店内は、銀行だった建物をリノベーションした風情のある空間で、お洒落なインテリアの中で、ゆったり過ごすことができるのが魅力です。



モーニングからカフェタイムまで楽しめる豊富なメニュー

左から：リッチバタースコーン 500円、柑橘のパブロヴァ1,300円、ボロネーズクロックサンド 900円、バスクチーズケーキ 600円

モーニングから楽しめるこちら。

メニューには気になるものがたくさん！ お店のスタッフの方におすすめも伺いながら、サンド系からスイーツまで4種類も選んじゃいました。

「柑橘のパブロヴァ」1,300円。パブロヴァはグリークヨーグルトと季節のフルーツを使ったスイーツ

お店のおすすめは「柑橘のパブロヴァ」。

きび砂糖のメレンゲにグリークヨーグルトやグレープフルーツ、オレンジが乗っていて、サクサクでとても美味しい！

私、メレンゲは好きだけど、この食べ方は初めてで新発見でした。オーストラリアやニュージーランド発祥のケーキらしいのですが、ケーキ特有の甘々感がないので、食後のデザートにペロリと食べれるかもと思います。

「ボロネーズクロックサンド」900円

こちらはボロネーズソースと2種類のチーズを使ったホットサンド。

チーズ好きの私にとって、最高のサンドでした！

名前から想像するより、意外と味もしつこくなくて美味しかったのでランチにもピッタリですよ。

「バスクチーズケーキ」600円。ドリンクは「チョコチーヌ」680円

どこのカフェに行っても、あれば高確率で頼む「バスクチーズケーキ」。とろとろすぎず濃厚な味わいで、「チョコチーヌ」と合わせていただきました。

「リッチバタースコーン」500円

前回の記事でも書きましたが、スコーンも大好きなので頼んでみました。brique rougeのスコーンにはメープルシロップをかけていただきましたが、バターの香りがふわっとたち、あったかくてホロホロ。とても美味しかったです。

今回の一番のお気に入りは「柑橘のパブロバ」。味はもちろん、他のカフェではなかなか巡り会えないスイーツでした。

他にも、フォカッチャサンドやうどん、オニオングラタンスープなどもあって、全部食べたいくらい。カフェと言っても甘いデザートだけじゃなく、ごはん系も幅広くあるので、少し贅沢なランチタイムにおすすめです。

平日のお昼過ぎに訪れた時はほとんどが女性でしたが、席数も多いので男性でも過ごしやすそうですね。

広島市内からは離れているけど、JR山陽線 海田市駅から徒歩1分のところにありアクセスが良いのもおすすめポイント。是非訪れてみてください！

●SHOP INFO

brique_rouge

住：広島県安芸郡海田町新町15-12 TEL：082-847-5166

営：モーニング9:00～11:00、 カフェ11:00～18:00 ※JR海田市駅から徒歩1分

駐車場：2台あり

＠ brique_rouge__