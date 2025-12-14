クマの出没や人身被害が急増する昨今。どうすれば危険を回避できるのだろうか。『日本クマ事件簿』『ドキュメント クマから逃げのびた人々』（ともに三才ブックス）の編集・執筆を手掛けた風来堂が、当事者や識者を取材して得た、クマの生態や命を守るためにできる知識を紹介する。

取材・文＝風来堂

街中や住宅街へのクマの出没が相次ぎ、玄関を出た直後に襲われたケースさえある。クマはどこから、どうやって人の暮らしの場に入り込むのか。

共通点は「身を隠せる導線が連続している」こと。河畔林や草むら、放置地の茂みが“緑のトンネル”となり、山から市街地までクマを導いている。

川をつたった先がたまたま市街地だった

「クマは基本的に川沿いや草むらなど、身を隠しながら移動できるルートを通って人里へ下りてきます」。岩手大学農学部でクマを研究する山内貴義准教授はそう説明する。

河川の周辺に生い茂る森林、いわゆる「河畔林」は、野生動物たちの通行路になりやすい。市街に通じる川沿いに山から下りてくるのだ。

「草が繁って見通しが悪くなるほど、クマにとっては安心できるルートになります。餌を探しながら河畔林づたいに移動した結果、そこがたまたま市街地だったというわけです」（山内さん）

実際、富山県立山町では2025年10月20日朝、ごみ出し中の80代女性がクマに背後から突き飛ばされ負傷。現場は常願寺川の河川敷から約200mの地点で、周辺には足跡やフンも確認された。市街地近くまで続く河畔の緑地が、導線になった典型例だ。

今年のように山の餌が不足した年は、この動きがいっそう顕著になる。ドングリなどが不作だと、クマは生きるために人里へ下りざるを得ない。

山内さんは、過去の調査結果をこう説明する。

「同じく凶作だった2年前、本学の学生が河畔に自動撮影カメラを設置して出没状況を追ったところ、街中に近い場所で親子グマの映像が非常に多く記録されました。山に餌がないため、親グマが一時的に町まで下り、そこに『食べ物がある』ことを経験したのだと思います」

母グマに連れられて里に下りた当時の子グマは、約2年で成獣になる。

「2年前の凶作時に子グマだった個体が成長し、学習したルートをたどって再び自分の足で里に戻ってきたとみるのが妥当でしょう」と山内さんは指摘する。

こうして、生まれたときから里に下りることをためらわない「アーバンベア」が常態化しつつある。山の外を「危険な場所」と認識しないまま成長した個体が増えることで、人との接触機会は必然的に多くなり、遭遇リスクは高まっていく。

クマ捕獲の現場は山から街へ

「以前は山の中腹や林縁で捕獲していましたが、今はもう“平場”です」。そう話すのは、クマ用箱罠を製造する栄工業の山村則子さんだ。

「畑や工場の敷地、道路脇など、人のすぐ近くで捕まるケースが本当に増えました。今年は例年以上に問い合わせが多く、出荷数も急増しています」（山村さん）

栄工業の箱罠はドラム型で、内部に引っ掛かりが少なく、捕獲後に爪やキバを傷めにくいのが特徴だ。かつては、捕獲しても駆除せずにクマの嫌がる刺激を与えて山に戻す「学習放獣」が主流だったため、フィールドに返した後も自活できるよう、傷を負わせない設計が重視された“やさしいワナ”だ。

「いわゆる獣道といいますが、クマは同じ道を繰り返し通る習性があります」と、自身もハンターである山村さん。

「罠を置けばかかるものではなく、まずは餌付けが必要です。動物は通い慣れた道に異物があると警戒して近づきません。まずはセンサーカメラで『どこから来るか』を確認し、その導線上に箱罠を置いてしばらく餌だけを与えるんです。安心して中で採餌しているのを確認できてから、初めてワイヤーを通してセットします」（山村さん）

山村さんは、現在の現場の状況に複雑な思いも抱いている。

「これまでクマは保護の対象でした。本来は“やさしいワナ”で棲み分けを図るはずが、今、現場では駆除が前提として求められています。正直、複雑な心境です。人が襲われるのは重大事態で、迅速な対応は不可欠。そのうえで、クマを本来の生息域へ押し戻す『棲み分け』の徹底が必要だと改めて感じます」（山村さん）

ちなみに個人が自宅周辺に罠を設置して対策することはできるのだろうか。答えは「ノー」だ。

「野生動物の捕獲は、狩猟免許と行政の許可が必要です。個人が箱罠を置くことは原則できません」（山村さん）

箱罠は、一般家庭や町内会などが独自に設置することはできず、狩猟免許を持つ猟友会員などが自治体の要請で設置する形が一般的だ。つまり“個人の防衛手段”として罠を導入するのは、現行法では難しい。

もしクマの出没などで困っている場合は、まずは自治体に相談し、専門機関や猟友会などの正式な対応を仰ぐことが重要だ。

ゾーニングを導入した長野県箕輪町

罠はかけられなくとも、やれることはある。

人口減少や過疎化により里山の管理が弱まり、山と里の境界が曖昧になるほど、人とクマの距離は縮まっていく。

「境界を守るのは“人の手入れ”です。草を刈る、放置された果実を片づける、戸締まりをする…。そうした日常の行動が、クマ対策につながります」（山内さん）

長野県箕輪町は、人の生活圏・緩衝帯・野生動物域を区分する「ゾーニング」を導入して成功した例だ。住民と連携して刈り払いを徹底し、場所によっては電気柵も設置。導入後は人的被害がゼロとなり、目撃件数も2024年の19件から今年は9件へと減少（11月20日時点）、町の奥深くに入り込む事例もなくなったという。

クマが身を隠して移動できる場所や、果実など誘引物のある場所を増やさないこと。派手さはないが、これがクマを山へ返す道の一つであり、駆除一辺倒にしないための前提だ。

風来堂（ふうらいどう）

旅、歴史、アウトドア、サブカルチャーが得意ジャンルの編集プロダクション。『クマから逃げのびた人々』、『日本クマ事件簿』（以上、三才ブックス）など、クマに関する書籍の編集制作や、雑誌・webメディアへの寄稿・企画協力も多数。