“人を襲った経験”がクマを凶悪化させる。民家でのコソ泥成功で行動が大胆に…大切なのは“学ばせない”環境づくり

クマの出没や人身被害が急増する昨今。どうすれば危険を回避できるのだろうか。『日本クマ事件簿』『ドキュメント クマから逃げのびた人々』（ともに三才ブックス）の編集・執筆を手掛けた風来堂が、当事者や識者を取材して得た、クマの生態や命を守るためにできる知識を紹介する。

取材・文＝風来堂

クマと人間が出会う場所は、里山から郊外、市街地へと移り、今年はその傾向が一段と強まっている。環境省によると、クマに襲われて死亡した人は13人、被害件数は209件・230人（12月5日時点）と、記録が残る2006年度以降の同期比で過去最悪だ。

本来、人を避けて暮らす臆病な動物のはずが、なぜ人を襲う事態が相次いでいるのか。その背景には、飢えだけでは説明できない行動の変化や、人との距離の失われ方があるという。

胃の中には米が詰まっていた

これまでも「クマの出没が増える年」はあった。その際にしばしばいわれるのが「ドングリなどの餌不足」だ。

確かに山の実りが少ないと、生きるために食べ物を求めてクマは人里に下りてくる。これは従来通りの行動だ。しかし、今やすべての被害を飢えだけで説明することはできない。

2025年7月、岩手県北上市の住宅にクマが侵入し、居間にいた女性が襲われ、命を落とした。加害クマの胃の内容物は、3分の2が米で、残りの3分の1が草であり、脂肪もついていた。栄養状態は良好だったという。

つまり「餌がなくて仕方なく人を襲った」のではなく、「すでに人の生活圏で食べ物を得ることを学習した個体」だったと、同個体を解剖した岩手大学農学部の山内貴義准教授は指摘する。

「本来クマは草や木の実を主に食べる雑食性の動物です。シカやイノシシなどの死骸を口にすることはあっても、人を獲物として襲うケースは極めて稀です」（山内さん）

かつては開け放たれた納屋や家屋に偶然入り込む程度だったが、近年は、人がいても逃げず、冷静に侵入を繰り返す個体が確認されている。

「冷蔵庫の取っ手を開けて米を食べた」「同じ民家に再び侵入した」、そんな報告もある。

人間の生活圏で餌を得る“成功体験”を積むことで、クマは恐怖心を失い、行動が大胆になる。山内さんは「コソ泥が凶悪犯に変わるようなもの」と表現する。

先の加害クマも、人を襲う目的で家に入ったのではなく、食料を探して侵入したとみられている。事件の数日前には別の家の廊下で米を食べていたことも確認されている。つまり、人間を標的にしたのではなく、たまたま鉢合わせてパニックに陥り攻撃に転じた可能性が高いというわけだ。

「人を襲った経験」が行動を変容

人間を捕食目的で襲うことはほとんどない。しかし、過去に人を襲った、あるいは人の死肉を食べた経験をもつ個体は違う。

2016年5〜6月、秋田県鹿角市と青森県新郷村にまたがる十和利山の山麓で、タケノコ採りに入った人々が相次いでクマに襲われた。いわゆる「十和利山熊襲撃事件」だ。

被害は死亡4人、重軽傷4人にのぼり、本州では最悪規模、国内でも過去3番目の深刻な獣害とされる。

山内さんによれば、加害個体の胃から人の肉片や頭髪が確認されている。最初の襲撃は偶発的だった可能性があるものの、後半の事例では「クマが人に向かっていった」という証言もあるという。きわめて稀ではあるが、人を襲うことを学習した異常な個体が出現した可能性を示唆している。

「“人を襲って食べた”という経験が、クマの行動を大きく変えてしまうんです。一度それで食料を得られると学習した個体は、再び襲う可能性が高い。そのため、こうした個体は早期に捕獲・駆除する以外にないんです」（山内さん）

増えるアーバンベアと広がるリスク

近年、クマが人の生活圏に現れるのは、複数の要因が重なった結果だ。

まず山の餌不足。さらに過疎化や高齢化で耕作放棄地や空き家が増え、里山の管理が弱まり、山と人里の境界が曖昧になったこと。放置された柿やクリの実は誘引源となり、ハンターの減少や、保護政策による個体数の回復も拍車をかける。

こうして人の生活圏で餌を得る“成功体験”を重ね、人への警戒を失って市街地周辺に定着するクマを「アーバンベア」と呼ぶ。結果として、人との距離が縮まり、遭遇件数と事故のリスクは高まる。

さらに危惧されるのは、出没が秋だけの問題でなくなることだ。人里で冬も十分に餌が得られる状況が続けば、冬眠しない個体が出てくる可能性がある。

クマを“凶悪犯”にしないために

人を襲うかどうかを決めるのは、クマの本性ではなく経験だ。

そしてその経験を与えるのは、私たち人間の行動にもかかっている。恐れるべきはクマそのものではなく、「クマに学ばせてしまう人間の環境」ともいえるのではないだろうか。

クマは本来、豊かな森林環境をつくる重要な野生動物だ。だからこそ、人の生活圏と山の行動圏を分け、クマを本来の生息域に押し戻す「棲み分け」を徹底し、問題個体を生まない環境を維持することが要となる。

草刈りによる見通し確保、放置果実や生ゴミの管理、建物や倉庫の戸締りの徹底…。「人を襲うクマと襲わないクマの違い」とは、突き詰めれば、人間がどれだけ“学ばせない環境”を維持できるかにかかっているのではないだろうか。

風来堂（ふうらいどう）

旅、歴史、アウトドア、サブカルチャーが得意ジャンルの編集プロダクション。『クマから逃げのびた人々』、『日本クマ事件簿』（以上、三才ブックス）など、クマに関する書籍の編集制作や、雑誌・webメディアへの寄稿・企画協力も多数。