第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。

ランナーに担当員が並走して飲み物を手渡す給水のシーンは箱根駅伝ではおなじみだ。給水が行われるようになったのは第７３回大会（１９９７年）から。国内の駅伝では長年、給水は「助力行為」に当たるとして認められていなかったが、第７２回大会で２チームが途中棄権したことをきっかけに、選手の安全などを考慮して導入が決まった。

給水については第１００回大会までは「主催者が用意する水およびスポーツドリンク」と決められていたが、前回大会から「主催者が用意する水および指定ボトルを使用し、指定ボトルの中身は主催者が用意するスポーツドリンク、または各校で用意した飲料」となった。他の大会やレースなどで普段から飲み慣れているドリンクを箱根駅伝でも摂りたいという要望が出場校からあり、関東学生陸上競技連盟内で協議した結果、主催者が用意した飲料以外も認められることになった。

給水員は各チームの部員や大学関係者が務める。惜しくも出場メンバーに選ばれなかった部員が、仲間に激励の言葉をかけながら、飲み物を手渡す。その部員が翌年の大会で箱根路を快走し、逆に前年のレギュラーが控えに回って仲間に水を渡して支える−−といったドラマが生まれることがある。

給水場所は、スタート直後で集団走が続く１区と、スピードが出やすい山下りの６区を除く各区の１０キロ、１５キロ地点付近（９区は１４・４キロ地点）の２か所のみ。山登りの５区は大平台ヘアピンカーブのある７・１キロと、上りが終わる芦之湯の１５・８キロの場所にある。

給水要項には「給水員は水及び指定ボトルの両方を持った状態で競技者と並走し、競技者が選択した飲料を手渡す。いずれかではなく、両方を手渡してもよい」とある。また、複数選手の集団で給水ポイントを通過する時は、給水員は適切な間隔を置いて分散し、競合しないように配慮することなども決められている。

ランナーと並走できる距離は、５０メートル以内。かなりのスピードで走るランナーに短い時間で給水する給水員にも、相応の走力が求められることになるだろう。手渡しが終わったら、給水員は直ちに立ち止まり、ランナーと並走してはならないと決められている。

前回の第１０１回大会、関東学生連合チームで９区を走った古川大晃（ひろあき）選手（東京大大学院博士課程４年）は、自身３度目のメンバー入りで最後のチャンスだった箱根路への出場が実現。１５キロ付近で、運動生理学の権威として知られる東京大学大学院の八田秀雄教授から給水を受けた。当時６５歳の八田教授は「給水おじさん」として話題になった。（デジタル編集部）