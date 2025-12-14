車売却、利用者の半数が「想像よりも高い金額で売れた」と回答 〜車買取会社利用実態データ
顧客満足度調査を実施する株式会社oricon MEは、10月1日に発表した最新「2025年 車買取会社ランキング」と併せ、その利用実態データも発表。調査では、同ランキングの2025年の調査対象者2,573人に、売却した車の年式や走行距離、売却価格と想定金額との差について聞いている。
車売却、半数が「想像よりも高い金額で売れた」と回答 ※「車買取会社」利用実態データ（オリコン顧客満足度(R)調査）
1．売却した車の年式は「2011年以前」が最多、5年以上15年以内が9割を超える
「売却した車の年式（単一回答）」については、「2011年以前」が19.0％で最多となった。次いで「2013年」の5.7％、「2012年」、「2019年」の5.6％が続いた。
また、2011年以降を「5年以内」、「10年以内」、「15年以内」として区切った割合で見ると、「15年以内」が63.3％と半数超え、次いで「10年以内」が37.7％と、5年以上15年以内の年式の車の売却が9割を超える結果となっている。
2．売却した車の走行距離、半数超えの55.7％が「7万km未満」で車を売却
「売却した車の走行距離（単一回答）」は、「3〜5km未満」と「7〜10km未満」がそれぞれ17.3％で最も多く、「5〜7万km」が16.1％と、これに続く結果となった。また、過半数を超える55.7％が「7万km未満」で車を売却していることがわかった。
3．車売却、利用者の半数が「想像よりも高い金額で売れた」と回答
調査対象者のうち、「車の売却価格を覚えている」と回答した2,388人を対象に、「売却価格と想定金額との差」について聴いた結果、「想像通りの金額だった」が24.9％で最多となったものの、「10〜19万円程度、想像していたよりも高い金額だった」が12.6％、「5〜9万円程度、想像していたよりも高い金額だった」が11.1％、「30万円以上、想像していたよりも高い金額だった」が10.0％と続き「想像以上」の声が上位に。
これを「想像よりも高かった」、「想像よりも安かった」で分けると、「想像よりも高かった」は合計50.0%と、利用者の半数が想像以上だったと回答。金額の幅はあるものの、現状の車買取市場は、売り手側にとって比較的好況であることがうかがえる結果となった。
年明け1月から3月にかけては、新生活に向けた需要のため、車売却に最適なシーズン。売却を検討している人は、この年末にじっくり検討してみるのもいいかもしれない。
なお、最新の 「2025年 車買取会社ランキング」では、【オートバックス・カーズ】が2021年から5年連続の総合1位を獲得。総合2位には【アップル】、総合3位には【ラビット】がランクインとなっている。
