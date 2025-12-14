TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

俳優の加藤あいさんが、自身のインスタグラムを更新。
43歳の誕生日を迎え、その思いを綴っています。
 

【写真を見る】【 加藤あい 】　４３歳の誕生日迎え　「全てが当たり前ではないということを忘れずに　本当に感謝です」　ケーキと笑顔ショット



加藤あいさんは「また一つ歳を重ねました」と綴ると、バースデーケーキを前に笑顔を見せる動画をアップ。

続けて「全てが当たり前ではないということを忘れずに　本当に感謝です」と、記しました。

そして「#みんな」「#心からありがとう❤」と、ハッシュタグを添えて、その思いを綴っています。
 


この投稿にファンからは「あいちゃんお誕生日おめでとう❤１２月１２日　これからもずっと大好き」・「お誕生日おめでとうございます　ベストフレンドの頃から大好きです♡　憧れです、ほんとに変わらずキレイ」・「お誕生日おめでとうございます　素敵な1年になりますように！」などの反響が寄せられています。
 


【　加藤あいさん　プロフィール　】

生年月日：1982年12⽉12⽇
出身地：愛知県
身長：162cm
趣味：⾳楽鑑賞、ゴルフ、読書



【担当：芸能情報ステーション】