俳優の加藤あいさんが、自身のインスタグラムを更新。

43歳の誕生日を迎え、その思いを綴っています。



【写真を見る】【 加藤あい 】 ４３歳の誕生日迎え 「全てが当たり前ではないということを忘れずに 本当に感謝です」 ケーキと笑顔ショット





加藤あいさんは「また一つ歳を重ねました」と綴ると、バースデーケーキを前に笑顔を見せる動画をアップ。



続けて「全てが当たり前ではないということを忘れずに 本当に感謝です」と、記しました。



そして「#みんな」「#心からありがとう❤」と、ハッシュタグを添えて、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「あいちゃんお誕生日おめでとう❤１２月１２日 これからもずっと大好き」・「お誕生日おめでとうございます ベストフレンドの頃から大好きです♡ 憧れです、ほんとに変わらずキレイ」・「お誕生日おめでとうございます 素敵な1年になりますように！」などの反響が寄せられています。





【 加藤あいさん プロフィール 】

生年月日：1982年12⽉12⽇

出身地：愛知県

身長：162cm

趣味：⾳楽鑑賞、ゴルフ、読書





