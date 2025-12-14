エルフの荒川が１４日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演し、「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」で話題になった言葉で爆笑問題・太田光と舌戦となり、爆笑を繰り広げた。

番組には第１子妊娠を公表した藤田ニコルが出演。荒川は「ギャルの大師匠で」とリスペクトな眼差しを送った。「ほんとにおめでたいです。ご家族のお幸せと、これからの幸せを込めまして」として、右隣に座ったニコルに両手の指先を向けて一発ギャグを披露した。しかし、微妙な空気になり荒川は「ごめんなさい」と立ち上がって頭を下げて謝罪。相方のはるは「なによそれは」とツッコんだ。

太田は「お前、質の悪い客の前でやってるだろ」「レベルが低い、お前は」と「Ｗ」の審査員を務めたお笑いコンビ・霜降り明星の粗品の言葉を用いてツッコミを入れた。荒川も「太田さん、サンジャポから出て行って下さい」と粗品に放った言葉で応じ、太田は手を叩いて爆笑。

爆問田中が「Ｗ、惜しかったね」と優しく合いの手を入れると、はるは「粗品さんだけじゃなく審査員の方は全員怖い」と振り返った。ここで荒川が両手でハートをつくり、一発ギャグを披露すると太田は「だからさ、普段質の悪い客相手にやってるから」と粗品の言葉を再び使って盛り上がった。