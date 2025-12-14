梅宮アンナ、父・辰夫さんの命日に思い出の写真公開「愛が溢れてる」「家族思いなの伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/12/14】タレントの梅宮アンナが13日、自身のInstagramを更新。2019年12月に慢性腎不全のため亡くなった父で俳優の梅宮辰夫さん（享年81）の命日を偲んだ。
アンナは「命日が来て。。12月12日」と辰夫さんの命日を記し、思い出の写真を収めた動画を公開。「1977.2.12」と手書きの文字が書かれたアンナの幼少期や娘の百々果、母親のクラウディアも一緒に写った家族写真、辰夫さんの入院中に撮影した父娘ショットなど、辰夫さんとの思い出をファンと共有した。
この投稿には「家族思いなの伝わる」「家族の絆は永遠」「愛が溢れてる」「若い頃本当かっこいい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
