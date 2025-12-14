K-POP唯一！BTS・Vの『Christmas Tree』がビルボード「21世紀最高のクリスマスソング30」に選定

ボーイズグループBTSのメンバー、Vの楽曲『Christmas Tree』がビルボードの「21世紀最高のクリスマスソング30」に2年連続で選ばれた。

同曲は、去る2024年19位に続き、今年も24位を記録した。このリストにK-POPで唯一名を連ね、存在感を示した。

ビルボードは『Christmas Tree』をリストに含め、以下の部分を最高の歌詞とした。

「Your light’s the only thing that keeps the cold out（寒さを和らげるのはあなたの光だけ）/Moon in the summer night（夏の夜に浮かぶ月）/Whispering of the stars（星のささやき）/They’re singing like Christmas trees for us（私たちのためにクリスマスツリーのように歌っている）」

『Christmas Tree』はドラマ『その年、私たちは』のOSTとして2021年12月24日にリリースされた。

（写真提供＝OSEN）V

Vの感性的なボーカルがドラマの感情を際立たせ、没入感を高めたという評価を受けた。クリスマスイブにリリースされた楽曲が、ビルボードチャートが往年のキャロルで満たされるシーズンに合わせて、好成績を残した。

韓国作品のOSTのうち、初めてビルボード「ホット100」79位にチャートインし、「ホリデーホット100」チャートにも55位で登場した。「ホリデーデジタルソングセールス」チャート1位、ビルボード「アメリカデジタルソングセールス」チャート1位も記録した。

海外メディアの評価も続いた。同曲は、アメリカのウェブメディア『エリートデイリー』の「Y2K後のクリスマスシーズンソングプレイリスト24」にも選ばれ、イギリスのメディア『エディンバラ・ライブ』は、Spotifyで最も人気のあるクリスマスソングに選んだ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。