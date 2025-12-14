刀剣乱舞ONLINE×Cake.jp♡刀剣男士121振りから選べる特製ケーキ缶が登場

Cake.jpから、ファン待望の「刀剣乱舞ONLINE」コラボケーキ缶が発売されました。121振りもの刀剣男士から“推し”を選び、タグキーホルダー付きの特別なスイーツとして楽しめる、コレクション性の高いアイテムです。見た目も味わいも華やかで、さくらチョコやアラザンがコラボならではの世界観を演出。誕生日や自分へのご褒美、推し活タイムにもぴったりで、手元に届いた瞬間から胸がときめく一品です♡

推しが選べる♡特製ケーキ缶とは？

©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

「刀剣乱舞ONLINE」タグ付きケーキ缶は、全121振り(9月9日実装の倶利伽羅江まで)の刀剣男士から好きなキャラクターを選べるスペシャル仕様。

フレーバーはイチゴカスタードとダブルチョコレートの2種類で、スイーツとしての満足感もしっかり。ケーキは桜色のチョコレートやアラザンで華やかに仕上げられ、作品の世界観を感じられるデザインです。

サイズは1個250ml、価格は1,300円（税込）※送料別となっています。

刀剣男士121振りが勢ぞろい♪

ラインナップには刀剣男士が121振り登場し、倶利伽羅江までのキャラクターをすべて網羅。

ケーキ缶には各刀剣男士のタグが付属し、開封する瞬間までワクワクが続きます。今後も新たな刀剣男士が追加予定のため、コレクションとして楽しむ方にもおすすめ。

飾ってもかわいく、食べておいしい、ファン必見の限定スイーツです♪

贈り物にも推し活にもぴったり♡

Cake.jpのケーキ缶は配送対応のため、遠くに住む友人や家族へのギフトとしても選ばれています。誕生日はもちろん、記念日や日常の“ちょっと特別”なひとときにぴったり。

推しのタグを眺めながら楽しむケーキは、気分まで明るくしてくれるはず。スイーツと推し活が同時に叶う、ファンに嬉しいコラボです。

Cake.jpで推しの甘いひとときを楽しんで

刀剣乱舞ONLINE×Cake.jpのケーキ缶は、スイーツとしての満足感と推し活の楽しさを一度に味わえる特別なアイテム。

121振りから推しを選べるタグ付き仕様や、華やかなデコレーションが魅力で、自分用にも贈り物にも活躍します。

今後も刀剣男士が追加予定のため、長くコレクションが楽しめるのも嬉しいポイント。日常のご褒美タイムに、ぜひこの限定ケーキ缶で甘いひとときを過ごしてみてくださいね♪