白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。現況を綴りました。
 

11日、ネイボールさんは「癌の数値悪化」「こないだ病院に行ったら、悪化してた」と、投稿。

続けて「この先どうなるのかな。落ち込んでいます。」と、心境を綴りました。
 



そして、12日、ネイボールさんは「最近、頭の中がどうしても“癌”のことでいっぱいになる時があります。やっぱり落ち込みますね。」と、投稿。

続けて「通院や検査のこと、数字のこと、特にこれから先のこと…ひとつ考えると、次から次へと不安がでてきますね。」と、記しました。

そして「でも、家に帰ってくると　娘の顔が見えて、妻の顔が見えて、その瞬間にふっと肩の力が抜けます。『あぁ…大丈夫だ』って思えるんです。」と、綴りました。
 



ネイボールさんは「小さな手でつかんでくる娘、『おかえり』と笑う妻の声。そんな当たり前の景色が、今の僕には何よりの薬です」と、投稿。

続けて「病気なんかに負けてられません。今日も、家族のおかげで前を向けています。」と、その思いを綴っています。
 



