税務調査は実際にどのような手順で始まり、どのようなやりとりを経て終わるのでしょうか。本稿では、税務調査の「一日の流れ」をみていきます。納税者が不利な条件を飲まないために守るべき防衛線と、調査官の本当の狙いについて木戸真智子税理士が解説します。

突然の電話から始まる…調査官の「素性」を特定せよ

税務調査とは、申告内容を帳簿などで確認し、正しく申告されているかどうかをチェックする手続きです。対象は、法人・個人を問わず、副業も例外ではありません。法人や個人事業主への調査は一般的に3〜5年に一度といわれますが、10年以上来ないケースもあります。

税務調査はどのように来るのか、来たらどんなところをチェックされるのか、お土産がないといけないのか――。税務調査について、さまざまな噂や、なかには都市伝説のような話まで耳にしますが、実際はどうなのでしょうか。

税務調査はある日突然やってきます。始まりは1本の電話です。税理士に申告を依頼している場合には、税理士が申告書に税務代理権限証書という書類を添付しているため、税理士宛てに連絡が入ります。

この段階で重要なのは、「いいなりになる必要はない」ということ。仕事の都合がつかないなら日程変更ができますし、場所も自宅、オフィス、税理士事務所など、状況に応じて指定可能です。

日程や場所が決まると、実地調査の日時、場所、調査対象の税目や年度、準備する書類などの正式な事前通知が行われます。ここで必ずやっておくべき準備があります。それは、「調査官の素性」を確認することです。筆者は必ず、担当者の名前を聞き出し、税務職員名簿でチェックします。「どこの部門の、どんな役職の人間が来るのか」これを知ることで、彼らがなにを目的に、どの程度の深度で調査しようとしているのか、ある程度推測できるからです。

過去の資料は、「あるべき場所にある」こと

調査対象は基本的に過去3年分ですが、継続的な取引の確認が必要な場合は5年分におよぶことも。総勘定元帳、領収書、請求書など、帳簿作成の根拠となった資料をすべて揃える必要があります。

準備する書類の量が膨大になるため、まずはスペースの確保が必要です。最も重要なのは、過去の資料が「あるべき場所にある」こと。紛失や未整理は調査官の心証を悪くし、痛くない腹を探られる原因になります。

当日の流れ…「世間話」こそが最大の山場

調査当日は、午前10時ごろに調査官が来訪します。 午前中は「インタビュー」の時間です。事業内容や経緯について、世間話を交えながら会話が進みますが、油断は禁物です。

調査官は雑談をしているようで、実は「調査すべきポイント」を探っています。この時間の対応が、その後の調査の成否を決めるといっても過言ではありません。曖昧な回答は避け、明確に答えられるよう税理士と事前に打ち合わせをしておきましょう。税理士が立ち会う場合、このインタビューだけ出席し、あとは税理士に任せて仕事に戻ることも可能です。

午後は書類のチェックに移りますが、帳簿をみずにオフィス内の見学や業務フローの確認を優先する調査官もいます。いずれにせよ、調査官は基本的には17時には税務署に戻って報告しなければならないので、夕方16時ごろまでに、最後に税理士を含めた「まとめ」の話し合いが行われます。ここで、調査官が目星をつけた「論点（追徴の可能性があるポイント）」が提示されます。

調査官もプロですが、短期間の調査で事業の全容を完璧に把握できるわけではありません。勘違いや思い込みで、“黒”だと疑ってかかってくることもあります。

重要なのは、「調査官の指摘がすべて正しいとは限らない」という認識を持つことです。 事実と異なる認識を持たれたまま進めば、思わぬ追徴課税を招きかねません。わからないことは聞き返し、違う点はその場できっぱりと訂正する。この姿勢が自分を守ります。

調査官から依頼される「一筆」は任意

調査の過程で、「質問応答記録書」という書類が作成されることがあります。これは調査官が把握した内容を記録するものですが、これが後々、課税処分の「根拠（証拠）」として使われるケースが多くあります。

内容に事実と異なる点があれば、必ず訂正を求めてください。そして、署名を求められることがありますが、これはあくまで「任意」です。強制ではありません。納得できない内容にサインをして、自ら不利な状況を作る必要はないのです。

このように税務調査は一定のルールに基づいて行われますが、調査官も人間であり、短期間ですべてを正しく把握できるわけではありません。思い込みや勘違いがあれば、きっぱりと訂正する姿勢が不可欠です。

「それは違います。事実はこうです」 そう説明できる準備と整った帳簿があれば、税務調査を過度に恐れる必要はありません。しっかり申告していれば、いわゆる「お土産（あえて修正申告に応じること）」も不要です。「修正なし」で終わることも、決して珍しいことではないのです。日ごろの備えと毅然とした対応こそが、あなたの資産と事業を守ることにつながります。

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士／行政書士／ファイナンシャルプランナー