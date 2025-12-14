13日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に巨人・阿部慎之助監督が登場し、点の取り方について言及した。

長年巨人の4番に座った岡本和真が今オフ、ポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を目指している。長距離砲が1人抜けるとなれば、打線にとっては大きな痛手になる。

司会を務めた師岡正雄アナウンサーが「秋のキャンプでは機動力、盗塁、エンドランを駆使してという話もありました。1点をいかに取るか、我々は捉えたんですけども」と話を振ると、阿部監督は「そこが徹底できなくて、作戦も企てたんですけど、エンドランなんかは1回も成功しなかったですし、初めてくらいじゃなかな」とポツリ。

「成功しても一、三塁にならなかったり、そういうのはちょっと目立ちすぎたので、細かいことを徹底する意味で、全体練習の中でそういう練習させたんですけど」と、練習の意図を説明した。

「岡本が抜けた。長いのを打つ人がいないってなった時に、細かいことで点を取っていくしかない。再徹底じゃないですけど、それをしていけば、なんとか点がはいるんじゃないかなと思います」と自信を見せた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）