サンリオ×ユニクロ「UT」コラボに新作登場！ フルーツモチーフのカラフルなコレクション
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、12月15日（月）から、サンリオキャラクターズとコラボレーションした新コレクションを、全国の店舗および公式オンラインストアで発売する。
【写真】シナモロールやポチャッコのデザインも！ サンリオ×「UT」コラボアイテム一覧
■親子でリンクコーデもできる
今回登場するのは、大人気のサンリオキャラクターズに、トレンドの“フルーツモチーフ”を取り入れたコレクション。
ラインナップには、ウィメンズTシャツ5種とキッズTシャツ4種の全9種がそろう。
たとえば、頭にフルーツを乗せたハローキティや、オレンジに寄り添うシナモロール、パイナップルにもたれるポチャッコなどのデザインを展開。
さらに、サンリオキャラクターズが勢ぞろいしたステッカー風のデザインも用意され、カラフルでフレッシュな印象のウェアが並ぶ。
