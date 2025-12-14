サンリオ×ユニクロ「UT」コラボに新作！

　「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、12月15日（月）から、サンリオキャラクターズとコラボレーションした新コレクションを、全国の店舗および公式オンラインストアで発売する。

■親子でリンクコーデもできる

　今回登場するのは、大人気のサンリオキャラクターズに、トレンドの“フルーツモチーフ”を取り入れたコレクション。

　ラインナップには、ウィメンズTシャツ5種とキッズTシャツ4種の全9種がそろう。

　たとえば、頭にフルーツを乗せたハローキティや、オレンジに寄り添うシナモロール、パイナップルにもたれるポチャッコなどのデザインを展開。

　さらに、サンリオキャラクターズが勢ぞろいしたステッカー風のデザインも用意され、カラフルでフレッシュな印象のウェアが並ぶ。