17年ぶりJ１復帰。オシムさんなら何て言うかな。クラブOBが思いを馳せる「ここからのジェフが大切なんじゃないかと」
2009年のJ１で18位に沈み、10年〜25年の16年間、J２にとどまっていたジェフユナイテッド千葉。Jリーグの川淵三郎初代チェアマン、日本サッカー協会の田嶋幸三前会長、日本代表で過去二度、ワールドカップで指揮を執った岡田武史氏ら数々の要人を輩出した古河電工を前身とし、93年Jリーグ発足時のオリジナル10でもある名門が、こんなにも長く２部リーグで戦うことになるとは一体、誰が想像しただろうか。
「落ちた時は『１年くらいで上がれるのかな』と。そう考えていた自分を罰したい」と前回のJ１時代を知る生き証人・米倉恒貴も苦渋の表情を浮かべたが、J１再昇格はそんなに甘いものではなかった。
「J１のジェフでプレーしていた選手たちが再びチームを昇格させるべくジェフに戻り、何度もチャレンジしたものの叶わず、いつの間にか『J２のジェフ』になってしまっていた」と“オシムチルドレン”の１人である水野晃樹も悔しそうに話す。
水野が言及した通り、この16年間の千葉には山口智、佐藤勇人、大久保裕樹といった面々が復帰。ハードルを超えるべくチームをけん引しようとしたが、昇格は叶わなかった。彼らは５度のプレーオフに参戦し、ことごとく失敗に終わったのだ。
「J１に上がりたいなら、ぶっちぎりで自動昇格するしかない」という共通認識も生まれたはず。小林慶行監督体制３年目の今季は、本当にそれを現実にできそうだった。開幕から快進撃を見せ、折り返し地点まで首位をキープ。指揮官も選手たちも「イケる」という手応えを掴みつつあったに違いない。
だが、そこからがいばらの道だった。最終的に水戸ホーリーホックとV・ファーレン長崎に抜かれ、３位でフィニッシュ。６度目のプレーオフ参戦を余儀なくされた。米倉も「やっぱりまたジェフかっていう思いを持った人が、たくさんいたと思う」と神妙な面持ちで語る。
それでも、今回の千葉は同じ轍は踏むことはなかった。12月７日の準決勝でRB大宮アルディージャに４−３のミラクル逆転勝利。勢いに乗ると、13日の決勝で徳島ヴォルティスを１−０で撃破し、とうとう高い壁を乗り越えることに成功したのだ。
大宮戦で３失点した反省を踏まえ、キャプテンの鈴木大輔を中心に守備面を確実に修正。決勝ゴールを奪ったカルリーニョス・ジュニオの貢献度も大きかった。選手たちのパフォーマンスをマックスに引き上げたサポーターの存在も特筆すべきものがあった。高度な一体感と結束力でもぎ取った17年ぶりの昇格だったと言っていい。
歓喜の瞬間をフクダ電子アリーナで見守ったOBたちは一様に安堵感を覚えていた。
「僕たちが止めた時間を今の選手たちがまた動かしてくれたんで、本当に感謝しています」と巻誠一郎が言えば、降格とともに引退した斎藤大輔も「落として現役引退したのでずっと心残りだった。ようやく心が晴れました」と笑顔を見せた。
そして水野も「フクアリ全体がこの勝利を呼び込んだ。鳥肌が立つほどの心強い味方が選手たちを後押しし、いつも以上のパワーを与えてくれたと思います」と、２試合続けて本拠地で戦えたアドバンテージの大きさをしみじみ感じたという。
「走るとか戦うというのは、古河電工時代からの伝統。オシムさんの頃は『怒られないように』と思って走ってましたけど、今はデータや戦術的なことも選手が理解しつつ、ハードワークできる集団になったと思います。
その方向性が、慶行が監督になってからの３年間にしっかりと合致した。積み上げてきたものの成果がJ１昇格という形になって表われたと思います。そういうチーム作りをした慶行は本当に凄い。僕は彼を支えるだけでした」と、レジェンドの１人であるコーチの坂本將貴は強調。17年ぶりのJ１昇格は名門の伝統と指揮官のマネジメントがうまく融合した成果だと明かしてくれた。
