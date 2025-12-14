ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が14日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。イルミネーションを満喫したショットを投稿した。

ポニーテールヘア、白のコート、黒のロングコート、ストッキング姿を公開。白を基調としたライトアップや、オレンジ色に光るクリスマスツリーをバックに、さまざまポーズや表情を見せた。

14日には自身初のソロピアノコンサートを開催。「ソロコンサート、宜しくお願いいたします 当日券は明日のPM12:00〜発売予定みたいです」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「ポニテールとロングブーツでとても可愛い」「おしゃれで可愛い」「セクシーな女神」「どれも幻想的」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。