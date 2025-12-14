お笑いコンビ「エルフ」の荒川とはるが１４日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。

「エルフ」は１３日に女性芸人の日本一を決める日本テレビ系で生放送された「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」に出演。Ｂブロックで敗退も視聴者投票で敗者復活し最終決戦に進出したが、優勝は「ニッチェ」で優勝賞金１０００万円を獲得した。

今回の「ＴＨＥ Ｗ」では審査員を務めたお笑いコンビ「霜降り明星」粗品の「賞金１０００万円にしてはレベルの低い大会やったと思うんです」などの激辛コメントがネット上で話題となった。

その中でエルフの荒川は「粗品さん、本当にありがたいんですけどＷから出ていってもらっていいですかー」と突っ込み抵抗していた。

この日の生放送で荒川が妊娠を発表したモデルの藤田ニコルへ祝福を込めた一発ギャグを披露。これにＭＣで爆笑問題の太田光が「普段、質の悪い客の前でやってる」「レベルが低い」と粗品が「ＴＨＥ Ｗ」で審査時の発言を再現しスタジオは爆笑に包まれた。

これに荒川は「太田さん、サンジャポから出ていってください」と突っ込みスタジオは爆笑が起きていた。

ＭＣの「爆笑問題」田中裕二から「粗品は怖かった？」と聞かれ、はるは「粗品さんだけでなく審査員の方、全員怖いのは前提で」と明かし「自分らの好きなネタを出せてもらったので、全力でやらせてもらったかなと思います」と振り返っていた。