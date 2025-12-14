藤田ニコル「サンジャポ」で第1子妊娠生発表 報告文は夫・稲葉友と思案「結構悩みました」
【モデルプレス＝2025/12/14】モデルの藤田ニコルが12月14日、TBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）に出演。第1子妊娠を生報告した。
【写真】藤田ニコル、夫と考えた直筆署名入り妊娠報告文
12月11日に夫の稲葉友と連名で第1子妊娠を発表した藤田。番組で改めて報告し、「私のお母さんもままるんって呼ばれてるので、ばばるんになってもらって、私はままるん」と伝え、共演者から祝福を受けた。
また、報告文について「（稲葉と）一緒に考えて、報告するってことなので真面目に。結構悩みました。どういう入り方が良いのかなとか」と告白。芸能界で最初に妊娠を伝えた人の話題になると「特にそこまで喋ってくなくて、お母さんに一番に言いました」と明かした。
藤田は1998年2月20日生まれ。ニュージーランド出身、埼玉県育ち。ファッション誌「nicola」（新潮社）「Popteen」（ポップティーン）の専属モデルを経て、「ViVi」の専属モデルに。アパレルブランド「CALNAMUR」のディレクションを務めるほか、雑誌・CM・TV・YouTubeなど幅広く活躍中。プライベートでは、2023年8月に俳優・稲葉友と結婚を発表した。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
