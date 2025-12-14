佐藤浩市 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の佐藤浩市が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜　後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

　公式SNSは、10日に更新し「今日は何と…！耕造役 佐藤浩市 さんのお誕生日おめでとうございます！　浩市さん、素敵な一年になりますように」と祝福。栗須役・妻夫木聡、と闘病の末、物語終盤で亡くなった耕造役・佐藤浩市の2ショットを添えた。

　ファンからは「お誕生日おめでとうございます　ドラマ楽しく見させて頂きました　もう終わるのが寂しいです」「浩市さん心配になるレベルの痩せ具合。改めて役者さんはすごい」「ほんとに素晴らしい演技だった！そういう人にしか 見えないもの。話す間合いとか目線とか。生き様がその職業の人にしか見えない」「皆さんの演技が素晴らしく、寂しいですが最終回が待ち遠しいです。佐藤浩市さんも役作りがすごいですね」などの声が寄せられている。