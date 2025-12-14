『ルパパト』サモーン・シャケキスタンチン、史上初前代未聞のクリスマスにグリーティング実施 『全スーパー戦隊展』仙台会場で
宮城県・仙台TRビルで来年1月4日まで開催中の『全スーパー戦隊展』仙台会場。仙台の地で“クリスマス”を迎えるイベント。スーパー戦隊におけるクリスマスといえば、サンタクロース…ではなく、シャケ。華やぐクリスマスの仙台に“あの怪人”がやってくる。史上初前代未聞の“サモーン・シャケキスタンチン”クリスマススペシャルグリーティングの実施が決定した。
【写真】『ルパパト』サモーン、農林水産省のXを今年も“乗っ取り”「もう風物詩」
2018年放送『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45話に登場し、チキンを食べるのが定番のクリスマスに「ひたすらシャケを食べるよう強要してくる」通称・シャケハラスメントが話題を呼んだ、ギャングラー怪人のサモーン・シャケキスタンチン。単話のみ登場の怪人でありながら、強烈なキャラクターからその人気はとどまるところを知らず、番組の放送終了後もさまざまな企業だけでなく、国とのコラボレーションが実現し、発表のたびにSNSでは大きな話題となっている。「クリスマス×シャケ」は最早クリスマスの風物詩と呼ばれるまでに発展した。
そんな稀代の人気怪人が『全スーパー戦隊展』仙台会場に襲来。仙台会場にて、シャケハラスメントをすべく、ファンを待ち構える。サモーンに会ったからには、今年のクリスマスにもシャケに決まりだ。
■クリスマスにはシャケを食え!!!「全スーパー戦隊展」仙台会場開催記念“サモーン・シャケキスタンチン”クリスマススペシャルグリーティング
日程：12月23日〜12月25日
時間：10：00〜10：20、11：00〜11：20、12：00〜12：20、14：00〜14：20、15：00〜15：20、16：00〜16：20（各日全6回）
【写真】『ルパパト』サモーン、農林水産省のXを今年も“乗っ取り”「もう風物詩」
2018年放送『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45話に登場し、チキンを食べるのが定番のクリスマスに「ひたすらシャケを食べるよう強要してくる」通称・シャケハラスメントが話題を呼んだ、ギャングラー怪人のサモーン・シャケキスタンチン。単話のみ登場の怪人でありながら、強烈なキャラクターからその人気はとどまるところを知らず、番組の放送終了後もさまざまな企業だけでなく、国とのコラボレーションが実現し、発表のたびにSNSでは大きな話題となっている。「クリスマス×シャケ」は最早クリスマスの風物詩と呼ばれるまでに発展した。
■クリスマスにはシャケを食え!!!「全スーパー戦隊展」仙台会場開催記念“サモーン・シャケキスタンチン”クリスマススペシャルグリーティング
日程：12月23日〜12月25日
時間：10：00〜10：20、11：00〜11：20、12：00〜12：20、14：00〜14：20、15：00〜15：20、16：00〜16：20（各日全6回）