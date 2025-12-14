モデルでタレントの森泉（43）が、新たな噴水を設置した自宅を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】森泉、「植物園みたい」話題の自宅＆こだわりの千葉県の別荘

森はこれまでにも自身のYouTubeチャンネルで、たくさんの植物に囲まれた自宅のベッドルームや、デザインやインテリアなどにこだわり、1から作ったという千葉県の別荘を公開。

「植物園みたい。おうちが広いから、大きいサイズの植物も伸び伸びできてて良いですね〜」「なんてステキなの。モダンで上品でオシャレでさすがすぎる〜」などと、話題になっていた。

森泉、新たな噴水を設置した自宅を公開

2025年12月12日の動画では、一緒に暮らすナマケモノのポッピーのために、新しい噴水を設置する様子を披露。

「今使ってる噴水、すっごく気に入ってたんだけど、ちょっと古くなってきちゃったのと、あとちょっとこう高さがあったらいいなと思って」と説明している。

植物に囲まれた自宅リビングにある、ポッピーのスペースに石のようなデザインの大きな噴水を新たに設置した森。

「やばい超お気に入り。我が家の約束は常に改善。動物たちの環境をもうこれで終わり、じゃなくて、どうしたら常にもっといい環境にできるか。っていうのを頭に入れながら、ずっと改善していきたいの」と動物たちの環境作りへのこだわりも明かしている。

この動画にファンからは、「ステキな噴水。泉ちゃんは、いつも本当にセンス抜群‼」「本当に良い環境ですよね。改めて見ても玄関広すぎ！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）