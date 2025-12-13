ナーバスが「グリルズ ジュエルズ」の特注パーツでカスタムした限定アイウェアを発売

アイウェアブランド「ナーバス（NRVSS）」が、東京・御徒町に店舗を構える日本初のオーダーメイドグリル（歯に装着するジュエリー）専門店「グリルズ ジュエルズ（GRILLZ JEWELZ）」に特注したシルバー925パーツを使用した限定アイウェアを発売する。完全受注生産で、ナーバスの公式オンラインストアで注文を受け付ける。受付期間は12月19日から21日まで。

【画像をもっと見る】

ナーバスは、「消費を超えたプロダクト」を目標に、特徴的な造形のアイウェアやプロダクトを展開するブランド。日本製のデッドストックアイウェアのリメイクブランドとして2024年に設立し、現在は福井県鯖江市で製作した本体に、1点ずつレーザー照射で造形したステンレス製のテンプルを組み合わせたアイウェアを中心に展開。ラッパーのOZworldが大型フェスで着用したことで認知を高めたほか、過去にはバーチャルヒューマンのimmaや、アーティストのSora Aota、長嶺 信太郎が手掛ける「コンダクター（el conductorH）」などとのコラボレーションを発表してきた。

グリルズ ジュエルズとのコラボでは、ナーバスの定番モデル「Longinus」をベースに、「暴走」をテーマに再構築したシルバー925製のテンプルを製作。ヴィジュアルにはOZworldを起用した。価格は5万9400円。

◾️Longinus Σ2 The Beast

受注期間：2025年12月19日（金）〜12月21日（日）

公式オンラインストア