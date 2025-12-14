【阪神JF／馬場情報】土曜時点では「イン前有利」だったが……雨で傾向ガラリ一変なら“外差し”に警戒

第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（GI、芝1600m）が行われる阪神競馬場の馬場情報が14日、JRAより発表された。阪神は芝・ダートともに「稍重」でスタート。

芝のクッション値は「8.3／標準」、芝の含水率はゴール前15.2％、4コーナー12.9％と計測された。

■土曜時点ではイン前有利だが……

昨年が京都開催であり、今年は2年ぶりの阪神開催。前日土曜の阪神芝はクッション値「9.1／標準」とアスコリピチェーノが制した2023年と同じ数値を計測した。

ただ、前日のオープン特別・リゲルSは阪神芝1600m1分31秒8とレース史上最速を記録し、2023年（マテンロウスカイ）より1秒2も速い。そのリゲルSは直線、内ラチ沿いでの叩き合い。土曜は総じてイン前有利の傾向だった。

馬場コンディションがこのままであれば、当日はイン前有利の高速決着と言えるが、土曜夜から日曜朝まで降雨があり、日曜は稍重に悪化。傾向がガラリと変わる可能性は秘めている。

なお、あくまで良馬場の前日傾向だが、土曜阪神芝では7枠が2勝2着2回と外枠が活躍しつつも、そのほとんどが好位追走の馬だった。2枠が1勝3着5回、こちらは差し・追込が多く、明らかにインが有利だ。血統はミスタープロスペクター系が高速馬場で躍動し、重厚血統が3着に遅れるシーンが目立っていた。

仮に道悪で傾向が逆転するならば、外差しの重厚血統。ステイゴールド系種牡馬・インディチャンプ産駒の8枠タイセイボーグは前走・アルテミスSで馬場の悪いインを伸びていた点からも侮れない。

2025年（阪神JF当日日曜）

┗ゴール前＝芝15.2％｜ダ8.1％

┗4コーナー＝芝12.9％｜ダ8.0％

芝のクッション値＝8.3［標準］

2023年（アスコリピチェーノ）

含水率

┗ゴール前＝芝11.0％｜ダ3.8％

┗4コーナー＝芝10.4％｜ダ4.1％

芝のクッション値＝9.1［標準］

2022年（リバティアイランド）

含水率

┗ゴール前＝芝10.6％｜ダ5.6％

┗4コーナー＝芝9.6％｜ダ6.6％

芝のクッション値＝9.8［標準］