気象台は、午前10時29分に、なだれ注意報を北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町などに発表（雪崩注意報） 14日10:29時点

網走、紋別地方では、風雪に注意してください。網走、北見、紋別地方では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。網走地方では、高波に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■北見市北見

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■北見市常呂

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■網走市

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■紋別市

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■美幌町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■津別町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■斜里町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■清里町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■小清水町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■訓子府町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■置戸町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■佐呂間町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■遠軽町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■湧別町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■滝上町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■興部町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■西興部村

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■雄武町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



■大空町

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意



