『仮面ライダーゼッツ』スピンオフ、YouTubeで無料配信&乃木坂46・弓木奈於が最新エピソードに出演!
東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、『仮面ライダーゼッツ ＳＥＲＩＥＳ ＯＦ ＳＩＳＴＥＲ'Ｓ ＳＵＢＳＴＯＲＹ エージェント美浪 Ｍｉｓｓｉｏｎ1』の「Ｍｉｓｓｉｏｎ1−1」〜「Ｍｉｓｓｉｏｎ1−5」を一本化して、仮面ライダー公式チャンネルにて無料配信を開始する。
また12月14日10時より東映特撮ファンクラブで会員見放題配信の最新エピソード「Ｍｉｓｓｉｏｎ3ー3」には、弓木奈於(乃木坂46)が出演。
『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編『Case6「封じる」』の劇中でバラエティ番組『遥とダンボール先輩のＺ級グルメ旅』に出演していた鈴木遥役として登場し、ダンボール先輩(演：竹内まなぶ(カミナリ))と一緒に番組を盛り上げる。『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編の裏で起こっていた“とあるミッション”を描いていく、連続形式のミニドラマだ。
(C)東映特撮ファンクラブ (C)2025 テレビ朝日・ADK EM・東映
