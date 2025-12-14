デュア・リパ、つま先までグッチ！ 全身モノグラムに包まれトークイベントに登場
英人気シンガーのデュア・リパが、全身グッチのモノグラムに身を包み、自身が主催するブッククラブService95のイベントに登場した。
【写真】デュア・リパ、全身グッチのゴージャスコーディネート
JusuJaredによると、読書家として知られ、ブッククラブService95を主催するデュアが、現地時間12月9日、ニューヨークのチェルシーホテルにて、回顧録『Night People： How To Be A DJ in ’90s New York City』を発売したマーク・ロンソンとの特別対談イベントを開催したそう。
マークと長年の友人で、楽曲「Electricity」や「Dance The Night」などでコラボレーションしてきたデュアは、このイベントのために、グッチによるモノグラムプリントのボウタイブラウスとロゴバックルをあしらったAラインスカート、ロングブーツをまとい、バッグもグッチのモノグラムをチョイス。文字通りつま先まで統一感のあるコーデを披露した。
音楽プロデューサーのマークが今年9月に出版した『Night People： How To Be A DJ in ’90s New York City』は、ロンドンから移住し、DJとして活動を始めた1990年代のニューヨークの街の様子や、当時の関わった音楽、人物らについて綴られているそう。タイムズ紙のベストセラーにも選ばれている。
デュアは翌日、自身のインスタグラムにて、この日のルックとイベントを紹介。「昨夜のニューヨーク！ Service95で1月に取り上げる『Night People： How To Be A DJ in ’90s New York City』について、友人マーク・ロンソンに話を聞きました！！！ 参加してくれたみんな、ありがとう。来られなかったみなさんにも、Service95でシェアするのを楽しみにしています」と綴った。ファンからは、「すごくシック！！！」「ゴージャス」「デュア＋グッチ＝ラブ」「すごく素敵な衣装」などと反応が寄せられている。
なお2人はイベント終了後、マークの妻でメリル・ストリープの娘としても知られるグレイス・ガマーと、デュアの恋人カラム・ターナーと合流。ハグを交わした後、それぞれ帰路に就いたそうだ。
引用：「デュア・リパ」インスタグラム（＠dualipa）
