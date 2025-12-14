「暗めの服選びがち」な人へ！【GU】40・50代の顔映えに♡「白系トップス」

つい、黒やグレーなど暗めの服を選んでしまう……。マンネリ回避したいミドル世代は、パッと明るく華やかな雰囲気をまとって、顔映りも良くなる「白系トップス」を取り入れてみて。【GU（ジーユー）】なら手に取りやすい価格で買えるから、デイリーコーデに気軽に使いやすいかも。ペプラムニットやツイード風カーデなど、プラスワンでおしゃれ見えも狙える白系トップスは、冬コーデの即戦力になってくれそうです。

シンプルなのにシャレ見えする洗練トップス

【GU】「リブニットボタンスリーブプルオーバーZ」\2,490（税込）

袖に装飾した、メタリックゴールドカラーのボタンがコーデのアクセントに。袖口スリットが抜け感を与え、さりげなくおしゃれな雰囲気を醸し出します。体に程よくフィットするシルエットで、ジャケットやコートのインナーとしても活躍。地味見えしがちなダークカラーのアウターも、明るく映えるオフホワイトなら、グッと垢抜けて見えそうです。

おしゃれに体型カバーできるペプラムトップス

【GU】「ペプラムニットプルオーバーQ」\1,490（税込・セール価格）

ウエストの切り替えから広がるペプラムシルエットが、フェミニンなムードを演出。一点投入するだけで華やかな印象になり、いつものコーデを格上げ。お腹まわりやヒップなど、気になる部分をおしゃれにカバーできるのも、ミドル世代に嬉しいポイントです。

エレガントスタイルを楽しめる主役級カーデ

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

色々な種類の糸をミックスした、ツイード風の生地が上品な華やかさを演出。存在感のあるゴールドカラーのボタンもエレガントさを引き立て、主役級の存在感を発揮。「ジャケット感覚で着用できるほどよい厚み」（公式ECサイトより）があるのも特徴。脱ぎ着しやすいショート丈で、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。

着心地よくて着回し力も高い優秀カーデ

【GU】「パフニットクルーネックカーディガン」\1,990（税込）

コンパクトなサイズ感が特徴のカーディガンは、ボリュームのあるボトムスともバランスよく着こなせそう。シンプルなクルーネックデザインで、テイスト問わず着回しOK。公式ECサイトで「やわらかくて着心地がよく、チクチクしにくいやさしい風合い」と紹介されているように、ニットに苦手意識のあるミドル世代も挑戦しやすそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i