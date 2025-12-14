倉木麻衣が2026年4月、シンフォニックコンサート＜billboard classics Mai Kuraki Premium Symphonic Concert 2026＞を開催することが発表となった。これまで数々の名演を生んだ倉木麻衣とオーケストラの共演が、3年ぶりに帰ってくる。

デビュー25周年を経て、ますます音楽を愛おしみ新しいチャレンジを続ける歌姫・倉木麻衣。その進化と深化を刻むシンフォニックコンサートは、2026年4月19日に東京・NHKホール、4月24日に兵庫・神戸国際会館こくさいホールで開催される予定だ。

指揮・編曲を務めるのは、長年にわたり彼女と共に管弦楽の響きを紡いできた藤原いくろう。共演する東京フィルハーモニー交響楽団と関西フィルハーモニー管弦楽団が、倉木の音楽世界に華やかな管弦楽の色彩を加える。

愛され続けるナンバーから待望の新曲まで、過去と未来を繋ぐ大切な舞台として、倉木麻衣の“今”が披露されるシンフォニックコンサートでは、オーケストラの豊潤な音をまとった名曲群が鮮やかに春を彩る。

■＜billboard classics Mai Kuraki Premium Symphonic Concert 2026＞

【東京公演】

4月19日(日) NHKホール

open16:00 / start17:00

（問）H.I.P. 03-3475-9999

【兵庫公演】

4月24日(金) 神戸国際会館 こくさいホール

open17:00 / start18:00

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

▼出演

倉木麻衣

指揮・編曲・音楽監督：藤原いくろう

ピアノ：榊原 大

管弦楽：

・東京公演：東京フィルハーモニー交響楽団

・兵庫公演：関西フィルハーモニー管弦楽団

▼チケット

全席指定12,000円(税込)

※特製プログラム付き

一般発売(先着)：2026年3月7日(土)10:00〜

【倉木麻衣オフィシャルFC「Mai-K.net」会員先行(抽選)】

受付期間：12月13日(土)21:00〜2026年1月7日(水)23:59

【ビルボードライブ「Club BBL」会員先行(抽選)】

受付期間：2026年1月8日(木)15:00〜1月12日(月)23:59

【オフィシャルサイト先行(抽選)】

受付期間：2026年1月9日(金)15:00〜1月12日(月)23:59

【ローソンチケット独占先行(抽選)】

受付期間：2026年1月17日(土)15:00〜1月25日(日)23:59

【プレイガイド先行(抽選)】

受付期間：2026年1月31日(土)10:00〜2月27日(金)23:59

主催・企画制作：ビルボードジャパン(阪神コンテンツリンク)

後援：米国ビルボード

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください。

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

詳細：https://billboard-cc.com/maikuraki2026

