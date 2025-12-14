大橋祐紀が圧巻ドリブルから先制弾を決めた

イングランド2部ブラックバーンは現地時間13日、チャンピオンシップ第21節でポーツマスと対戦し、1-2で敗れた。

この試合でFW大橋祐紀が今季5ゴール目を決めたなか、地元紙「Lancashire Telegraph」が「見事なソロゴール」と称賛した。

試合は前半32分、ブラックバーンが自陣でボールを奪ってカウンターを発動。左サイドに抜け出した大橋がボールを受けるとそのまま敵陣に侵入。自らドリブルでペナルティーエリア内まで切り込むと、相手DFを2人かわしてゴール右にシュートを決めた。

後半に2失点し、ブラックバーンは1-2の逆転負けを喫したが、地元紙「Lancashire Telegraph」では大橋にチーム最高タイの「7点」を与えた。「見事なソロゴール」と先制弾を称賛し、「普段通りの高いレベルの運動量を維持した」とポーツマス戦でのパフォーマンスを評価した。

ともにスタメン出場したMF森下龍矢は、「彼のクオリティを示す機会があまりなかった」とされたが、大橋に次ぐ「6点」が与えられた。試合には敗れたが、ブラックバーンの日本人コンビは一定の評価を得ていた。（FOOTBALL ZONE編集部）