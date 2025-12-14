行列に並ぶことなく、スムーズな乗船を実現！津軽海峡フェリー「オンラインチェックイン」

津軽海峡フェリーが、スマートフォンひとつで乗船手続きから発券までを完結できる「オンラインチェックイン」サービスを2025年12月15日より全ターミナルで開始。

チケットカウンターや自動チェックイン機への立ち寄りが不要となり、車内や移動中に手続きを済ませてスムーズに乗船できる新たな仕組みが登場。

津軽海峡フェリー「オンラインチェックイン」

サービス開始日：2025年12月15日(月) 9:30より順次

対象ターミナル：全ターミナル(室蘭・函館・青森・大間)

利用対象者：WEB予約にて事前決済済みの一般旅客(乗用車・バイク・徒歩)

利用可能時間：出航の3時間前〜30分前

これまで乗船手続きのために必要だったターミナル内カウンターやスマートチェックイン機への移動手間を解消する新サービスです。

事前にWEB予約と支払いを済ませていれば、当日はターミナル周辺に到着した段階で、手持ちのスマートフォンからチェックインが可能。

ゴールデンウィークやお盆期間などの混雑時でも行列に並ぶことなく、スムーズな乗船を実現します。

利用手順と画面イメージ

利用方法は非常にシンプルで、予約完了メールなどに記載されたURLから専用ページへアクセスし、位置情報の利用を許可してチェックインボタンを押すだけです。

手続きが完了すると画面上に「オンライン乗船券（二次元コード）」が表示され、これを乗船口で提示することで乗船できます。

乗用車での利用時は、ドライバーと同乗者が分かれて乗船するかを選択する機能も搭載されており、状況に合わせた柔軟な対応が可能です。

徒歩乗船や個室利用もスムーズ

車両だけでなく、徒歩での乗船やバイク利用の際も同様にオンラインチェックインが活用できます。

個室を予約している場合も、船内案内所でオンライン乗船券を提示するだけで鍵の受け渡しが行われるため、乗船後の流れも快適。

乗船手続きのデジタル化により、フェリーの旅がより身近で手軽なものへと進化しました。

待ち時間を短縮し、愛車の中や移動中に手続きを完了できる利便性の高いサービス。

津軽海峡フェリー「オンラインチェックイン」の紹介でした。

