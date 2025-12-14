戸田恵子による絵本の読み聞かせも！仙台アンパンマンこどもミュージアム「ニューイヤースペシャルステージ」

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールにて、2026年1月3日(土)に「アンパンマンとげんき100ばい！ニューイヤースペシャルステージ」が開催。

アンパンマンの声でおなじみの女優・戸田恵子をスペシャルゲストに迎え、歌や踊りに加え、初となる絵本の読み聞かせが行われます。

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール「ニューイヤースペシャルステージ」

開催日：2026年1月3日(土)

時間：10:30／11:45／13:15／14:30（各回約30分）

場所：2Fミュージアム やなせたかし劇場

観覧方法：1歳以上から整理券が必要（詳細は公式HP参照）

2013年から続く新年の恒例イベントとして、今回で10回目を迎えるスペシャルステージ。

アンパンマンや仲間たちが繰り広げる楽しいステージに、戸田恵子がゲストとして登場します。

今年は例年の内容に加え、戸田恵子による絵本『あんぱんまん』の読み聞かせが初めて実施される予定です。

ステージと読み聞かせの特別構成

ステージでは、アンパンマンたちとの共演による元気いっぱいのパフォーマンスを展開。

10回目の節目を盛り上げる、新年にふさわしい華やかな内容となります。

過去の開催時も多くの親子連れで賑わいを見せた人気イベント。

今回の目玉となるのが、戸田恵子自身による絵本の読み聞かせ。

アンパンマンの声そのもので語られる物語は、子供たちにとって特別な体験となるはずです。

1月のイベント情報

スペシャルステージ翌日の1月4日からは、通常のステージショーを開催。

おなじみのキャラクターたちが登場し、館内を盛り上げます。

キャラクターグリーティングでは、アンパンマンたちとタッチやハグでの挨拶が可能。

憧れのヒーローと間近で触れ合える貴重な機会です。

また、自分だけのアンパンマンのお面を作る工作教室も実施。

親子で制作を楽しみ、思い出を持ち帰ることができます。

新年の幕開けを、アンパンマンと戸田恵子さんの特別なステージと共に。

10回目を迎える記念すべきイベントに注目です。

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール「ニューイヤースペシャルステージ」の紹介でした。

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

