エルフ荒川『THE W 2025』翌朝に生出演も「どうしたの？」の声 「粗品さんを思い出したくないんですよ！」
お笑いコンビ・エルフ（荒川、はる）が14日、TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に生出演し、前夜の『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』（日本テレビ系）をイジられた。
エルフは『THE W』で最終決戦まで進出。一方、審査員の粗品（霜降り明星）から「質の悪い客の前でしか試せていないから」などと厳しい言葉をかけられ、荒川が「粗品さん！Wから出ていってくれませんか！迷惑なんです」と返す場面もあった。
一夜明けて他局『サンデー・ジャポン』に朝から生出演。共演した藤田ニコルが妊娠を報告すると、荒川は藤田を「大師匠」と表現して「本当におめでたいです」と一発ギャグ。しかし、不発となりスタジオから「どうしたの？」と声がかかり、 爆笑問題・太田光は「質の悪い客の前でやってる」とイジった。
荒川は「粗品さんを思い出したくないんですよ。太田さん、サンジャポからでていってください！」とボケていた。
