

記事のポイント

大手がニッチ香水へ出資を進め、市場の変化に対応している。

フレグランス市場が成長鈍化し、小売の飽和が拡大している。

マイノリティ出資が独立性維持と資金確保の両立を可能にしている。



12月1日、LVMHはニッチフレグランスハウスであるBDKパルファム（BDK Parfums）へマイノリティ出資を行ったと発表した。この取引により、LVMHは「グリ・シャネル（Gris Chanel）」などのヒット香水で知られるパリ発の香水ブランドへの足がかりを得ることとなった。

大型買収ではなくマイノリティ出資が選ばれる理由

投資判断を揺らすフレグランス市場の不透明感

勢いある市場にも成長鈍化の兆し

ニッチブランドが求める「独立性維持」と「資本の必要性」

成功すれば「最終買収」への布石となる可能性も

また、この動きは競合他社の動きとも歩調を合わせたものである。11月にはエスティーローダー（The Estée Lauder Companies）が メキシコ発のニッチフレグランスブランド 「シヌ」（Xinú）にマイノリティ出資を行い、さらに2月にはロレアル（L’Oréal）がニッチブランドであるボーントゥスタンドアウト（Borntostandout）とアムアージュ（Amouage）に投資を行った。かつて行われてきた、プイグ（Puig）によるバイレード（Byredo）買収やエスティーローダーのルラボ（Le Labo）買収のような大型投資とは異なり、今回の取引はいずれも完全買収ではなくマイノリティ出資である。この方式は、ニッチブランドの創業者が一定の独立性を保持しつつ、大手コングロマリットの支援を得られるという点で価値が高い。大衆性よりも創造的独立性を重んじるニッチ香水の消費者にとって魅力的な選択肢となる。しかし、この戦略は不確実な経済環境と成長鈍化の可能性を孕むフレグランス市場に対する慎重な姿勢も示している。「消費者視点でも、マクロ環境の視点でも、関税の観点でも、不確実性が非常に高い」と語るのは、ベアード（Baird）のグローバル・コンシューマー・インベストメント・バンキング・グループのマネージングディレクターであるウェンディ・ニコルソン氏である。「特にフレグランスカテゴリの成長については、より懐疑的な見方が広がっている」と同氏は述べる。クリエイティブエージェンシー、ゴールデン・ミーティオーズ（Golden Meteors）の創業者兼営業CEOであり、ボーントゥスタンドアウトなどの美容・香水ブランドをクライアントに持つスティーブン・ワイルデンバーグ氏もこう語る。「いまや何かしらの組織的支援や投資がなければ、大規模な小売や複数店舗展開へスケールするのは不可能になっている。過去20年間、大手企業やVCは買収で痛い目に遭っている。だからこそ、マイノリティ出資というよりリスクの低い形でカテゴリーに旗を立てておき、大きな損失を飲み込まずにすむようにしているのだ」。2025年、フレグランスは引き続き美容カテゴリーのなかでももっとも勢いのあるジャンルとして君臨している。しかし、その成長率には陰りも見える。市場調査会社サーカナ（Circana）によると、2024年の米国プレージ（prestige）フレグランスの売上は12％成長だったが、2025年上半期のデータではプレージ市場の成長率は6％にとどまり、一方でマス市場のフレグランスは17％成長している。プイグが発表した2025年第3四半期の決算説明会において、CEOのマルク・プイグ氏は売上全体は増加したものの、フレグランスの成長鈍化を認めた。ファッション・フレグランス部門の既存店ベースの売上成長率は2.8％で、2024年第3四半期の11％成長を大きく下回った。また、スイスの香料大手ジボダン（Givaudan）も、コアである香料事業からの多角化を進めている。「フレグランス市場は非常に混雑した状態になっている」とニコルソン氏は語る。「セフォラ（Sephora）やアルタ（Ulta）に、新しく出てくるフレグランスを無制限に並べられるほどのスペースはもう残されていない」。投資対象としてニッチブランドは魅力的でありながら、大手コングロマリットに売却するとクリエイティブの独立性を損なうリスクがある。しかしマイノリティ出資であれば、創造性のコントロールを保ちながら、資金力や販売網などのリソースを活用することができる。「消費者のなかには、クールで面白いと思うブランドを買う人が多い。そして、ブランドが投資会社や大企業の資金を受け入れると『クールさが死ぬ』という認識がある」とワイルデンバーグ氏は語る。「（マイノリティ出資は）ブランド側がクールさを保ちつつ、必要なスケールのための資本にアクセスできる方法だ」。ただし、こうしたマイノリティ投資が成功した場合、大手企業が持分比率を引き上げ、将来的に完全買収に進む可能性は十分にある。エスティーローダーはスキンケアブランドのデシエム（Deciem）で同じ道をたどっており、2017年にマイノリティ出資を行い、2024年に完全買収を完了している。「シヌにとって、エスティーローダーが流通網を広げ、エスティーローダーグループのスケールメリットを享受する手助けをすれば、1〜2年で事業は大きく成長する可能性がある。そして再度の持分売却を経て、最終的に全社売却に至るだろう」とニコルソン氏は説明する。「その場合、自力で成長した場合よりも、はるかに大きな規模と高い企業価値を達成しているはずだ」。［原文：Beauty Briefing: What recent investments from Estée Lauder and LVMH say about the fragrance market］Emily Jensen（翻訳、編集：藏西隆介）