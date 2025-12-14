シェラトン都ホテル大阪は、「ストロベリーアフタヌーンティー 〜アリスのティーパーティー〜」を2026年1月6日から2月28日まで開催する。

不思議の国のアリスをテーマに、「白うさぎのチーズタルト」、「チェシャ猫エクレア」、「ハートの女王 〜いちごと紅茶のムース〜」、「いちごとクリームチーズのスコーン」、「ハンプティ・ダンプティのサラダ」など旬のいちごを使用したスイーツとセイボリーを用意する。ドリンクはロンネフェルトの紅茶やオリジナルブレンドティー、コーヒーなど約20種類をフリーフローで楽しめる。ハートの女王の庭をイメージしたカクテル（1,800円）、夜のチェシャ猫を表現したカクテル（1,900円）も販売する。場所はレストラン＆ラウンジ・バー「eu」。提供時間は午後2時から6時まで。料金は6,500円から。料金はすべて税・サービス料込み。

カフェ＆グルメショップ「カフェベル」では、チーズクリームといちごクリームを合わせた「いちごのモンブラン」（800円）、ピスタチオクリームといちごジャムを合わせた「いちごとチーズのタルト」（950円）などを販売する。販売時間は午前11時から午後7時まで。