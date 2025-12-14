大橋祐紀が個人技で今季6点目も…ブラックバーンは逆転負けで5戦未勝利に

ブラックバーン（イングランド2部）に所属する日本代表FW大橋祐紀が、今季6ゴール目を記録した。



大橋はチームメイトのMF森下龍矢とともに先発出場。36分、左に開いた大橋が味方のスルーパスを受け取ると、相手2人に囲まれながらも独力でゴール前へと切れ込む。そのまま右足でゴール右下へ流し込んで先制点を記録した。大橋は6日のシェフィールド・ウェンズデイ戦（※大雨で試合途中に中止）以来となる得点となった。



しかし、ブラックバーンは後半に2失点を喫して逆転負け。リーグ戦5試合未勝利となった。現在は降格圏の22位オックスフォード・ユナイテッドと勝ち点差「3」の20位に位置している。次節は20日に行われ、4位ミルウォールとホームで対戦する。





【ハイライト動画】大橋が今季6点目 ポーツマスvsブラックバーン

