【難読漢字】食べ物当て「姥貝」　色が変わります

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

あなたは読めますか？

「姥貝」という漢字を読めますか。寿司ネタでもおなじみです。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：ウバガイ

姥貝は、バカガイ科に属する大型の二枚貝です。この貝は、おもに北海道以北の冷たい海、特に水深数mから数十mの砂泥底に生息しており、日本では北海道や東北地方の太平洋側で多く漁獲されています。一般に北寄貝（ほっきがい）として知られています。

貝殻は厚く、丸みを帯びた三角形をしており、黄褐色から暗褐色で、表面が白っぽくざらついているのが特徴です。

貝殻の褐色の殻皮が 老女（姥）の髪や肌の質感を連想させることが名前の由来といわれています。

姥貝の身は生の状態ではやや灰色がかった色をしていますが、加熱すると鮮やかな桜色（赤色）に変化するという特徴があり、この美しい色合いも魅力のひとつとなっています。

味わいの最大の魅力は、甘みと独特の歯ごたえにあり、これらの特徴を活かした多様な食べ方で楽しまれています。

成長の遅さも特徴で、市場に出回るサイズに育つまでに約8年から10年もの長い年月を要するといわれています。

また、寿命も長く、なかには30年以上生きる個体も確認されています。長い時間をかけて育まれるからこそ、あの濃厚な旨味が凝縮されるのです。

