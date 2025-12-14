年末年始のご褒美ランチは、おひとりさまの特等席“カウンター”へ。職人技が光る鮨やライブ感満点の鉄板焼き、サクサク天ぷらも
◆年末年始のご褒美ランチは、おひとりさまの特等席“カウンター”へ。職人技が光る鮨やライブ感満点の鉄板焼き、サクサク天ぷらも
写真：天ぷら 天青
ひとりでカウンターのお店に入るのって、ちょっと緊張する…。と思っている人も多いのでは？ でもカウンター席は、お店の人との会話を楽しめたり、料理のライブ感を間近で味わえたりと、おひとりさまにこそ心地いい特等席。今回は、鮨や鉄板焼き、ビストロなど、“カウンターデビュー”にぴったりのおしゃれでおいしいレストランをご紹介！
◆【虎ノ門】TOKYO NODE DINING
※写真はイメージです
虎ノ門ヒルズの高層階にある大人空間で、全国の食材を使ったイタリアンを
虎ノ門ヒルズ駅直結、虎ノ門ヒルズTOKYO NODEの45階にある「TOKYO NODE DINING」。大きな窓から東京の都会の景色を一望できる洗練されたおしゃれな空間で、カフェからディナーまで様々なシーンで利用できる。
ランチコースは、全国各地の食材を使った王道イタリアンが楽しめる。前菜、パスタをのあとは、選べるメインディッシュ＆デザートをご用意。食後にはカフェも付いているので、都会の景色を眺めながら、カウンター席で自分だけのゆったり時間を過ごして。
【CHEF’S LUNCH】メインディッシュとデザート、選べる全5皿：APPETIZER（天草本田屋 鰆のカルパッチョ 唐墨とカリフラワーのピューレ）／BREAD（ブリコラージュ ブレッド）／PASTA（芳源マッシュルームのラグー タリアテッレ、黒毛和牛ラグーのリングイネ+300円）／CHOICE OF MAIN（淡路島えびすもち豚のロースト 太閤牛蒡と熟成バルサミコソース、ノルウェーサーモンのソテー 熟成じゃがいものドフィノワとマンドヴァソース+300円）／黒毛和牛のビステッカ +1,500円／CHOICE OF DESSERT（バスクチーズケーキ+400円）、ティラミス）／COFFEE or TEA（コーヒーまたは紅茶）
金額：4,290円（税・サ込）
滞在制限時間：120分制
店舗名：TOKYO NODE DINING（トウキョウノードダイニング）
住所：東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F
※写真はイメージです
◆【汐留】焼肉トラジ パラン
※写真はイメージです
地上200mから望む東京ベイと、柔らかな極上の焼肉を堪能
汐留駅から直結、「カレッタ汐留」の46階にあるレストラン「焼肉トラジ パラン」。地上200mの高さから眺めるレインボーブリッジやお台場の絶景は、まるで光の芸術のよう。
窓際で景色を楽しめるカウンター席をリザーブできるのもうれしいポイント。おすすめのランチは、厳選された焼肉を堪能できる、選べる1ドリンク付きのプラン。中落ちカルビや赤身ロース、トントロ、漬け込み和牛など、充実のラインナップにお腹も心も大満足。ご褒美ランチには、カウンター席でいただく極上の本格焼肉という贅沢な選択を。
※写真はイメージです
焼肉御膳Mサイズ+選べる1ドリンク(土日祝限定300円OFF)：【焼物】中落ちカルビ・赤身ロース・トントロ・漬け込み和牛（お肉が3切れずつ）／【前菜】小鉢2種・キムチ・ナムル／【ご飯物】ライス・スープ／選べる1ドリンク1人1杯付き
金額：3,200円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：焼肉トラジ パラン
住所：東京都港区東新橋1-8-1 カレッタ汐留46F
◆【虎ノ門】焼き鳥 野乃鳥 幻鳥 虎ノ門ヒルズステーションタワー
※写真はイメージです
関西の名店が手掛ける絶品焼き鳥を、一枚板のカウンター席で
虎ノ門ヒルズステーションタワー4Fに店を構える、関西の名店「野乃鳥」の新店舗「焼き鳥 野乃鳥 幻鳥」。幻の地鶏「ひょうご味どり」や最優秀賞「播州百日どり」を堪能できる。独自の焼き方で仕上げた焼き鳥は、絶妙な火加減により絶品な仕上がりに。
ランチでは、厳選の焼き鳥7串を堪能できるコースをご提供。始まりは季節感溢れる前菜、続いて新鮮な鳥わさを堪能し、メインの焼き鳥7串では、職人が紀州備長炭でじっくりと焼き上げた逸品を楽しめる。
一枚板のカウンター席では、調理場のライブ感を楽しめるのが魅力。虎ノ門ヒルズの洗練された空間で、特別な時間を過ごして。
※写真はイメージです
【焼き鳥7串】：前菜、鳥わさ、焼き鳥7串、汁物、デザート
金額：4,356円（税・サ込）
店舗名：焼き鳥 野乃鳥 幻鳥 虎ノ門ヒルズステーションタワー（ノノトリ ゲンチョウ）
住所：東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズステーションタワー 4F
◆【品川】なだ万 高輪プライム／鮨 銀座おのでら なだ万高輪プライム店
※写真はイメージです
おひとりさまでとことん堪能！「銀座おのでら」の職人が握る極上の鮨
品川駅からすぐの「ザ・プリンス さくらタワー東京」3階に広がる「なだ万 高輪プライム」。1830年創業の日本を代表する和食の老舗「なだ万」のハイクラス店舗として、300坪超のホテルワンフロアに洗練を極めた和モダン空間を展開。
「銀座おのでら」の職人が握る鮨を堪能できるランチコースは、先付から始まり、温菜と続くと、続いて鮨が一緒に楽しむことができる特別コース。四季を映す庭園を望みながら、寛ぎの空間で老舗の技が結集した懐石料理と寿司を味わって。
【唯一無二の鮨コース「選べるおまかせ」〜鮨 銀座おのでら〜】：先付／温菜／造り／選べる逸品2皿／鮨11種類／お椀／デザート／※追加料金にて様々な鮨をご用意が可能です。
金額：31,625円（税・サ込）
店舗名：なだ万 高輪プライム／鮨 銀座おのでら なだ万高輪プライム店
住所：東京都港区高輪3-13-1 ザ・プリンス さくらタワー東京3F
※写真はイメージです
◆【六本木】鉄板焼き あおやま
※写真はイメージです
六本木路地裏の隠れ家で堪能する、豪華食材が織りなす鉄板焼き
六本木の喧騒を離れ、落ち着いた時間が流れる路地裏にある名店「鉄板焼き あおやま」。コースを飾るのは、選び抜かれた黒毛和牛をはじめ、新鮮な魚介類や旬野菜など、厳選した四季折々の豪華食材。
シェフの鮮やかな手さばきを目の前で眺められるカウンター席で、リーズナブルに楽しめるランチプランを。こだわりの食材で仕立てる鉄板焼きコースのメインは、松阪牛100％の贅沢ハンバーグ。あつあつの鉄板で焼き上げる、きめ細かくやわらかな肉質から、上質な素材ならではのうまみがあふれ出す。鉄釜で炊き上げた白飯とともに、最後までおいしさを堪能して。
【平日限定ランチコース】松阪牛100％ハンバーグ含む全6皿：蕪と和牛の時雨煮／鯛の昆布締め 柚子胡椒ドレッシング／焼き野菜の盛合せ／松阪牛100％ハンバーグ又は本日の鮮魚／鉄釜炊きの白飯／コーヒー又は紅茶+400円／本日のデザート+400円／カフェとデザートのセット+600円
【アニバーサリー特典あり】メッセージ入りアニバーサリープレートをサービス(通年)
金額：2,900円（税・サ込）
滞在制限時間：1時間30分制（15:00閉店）
販売期間：〜2025/12/23
店舗名：鉄板焼き あおやま
住所：東京都港区六本木6-7-9 エムズ六本木2F
写真：天ぷら 天青
ひとりでカウンターのお店に入るのって、ちょっと緊張する…。と思っている人も多いのでは？ でもカウンター席は、お店の人との会話を楽しめたり、料理のライブ感を間近で味わえたりと、おひとりさまにこそ心地いい特等席。今回は、鮨や鉄板焼き、ビストロなど、“カウンターデビュー”にぴったりのおしゃれでおいしいレストランをご紹介！
※写真はイメージです
虎ノ門ヒルズの高層階にある大人空間で、全国の食材を使ったイタリアンを
虎ノ門ヒルズ駅直結、虎ノ門ヒルズTOKYO NODEの45階にある「TOKYO NODE DINING」。大きな窓から東京の都会の景色を一望できる洗練されたおしゃれな空間で、カフェからディナーまで様々なシーンで利用できる。
ランチコースは、全国各地の食材を使った王道イタリアンが楽しめる。前菜、パスタをのあとは、選べるメインディッシュ＆デザートをご用意。食後にはカフェも付いているので、都会の景色を眺めながら、カウンター席で自分だけのゆったり時間を過ごして。
【CHEF’S LUNCH】メインディッシュとデザート、選べる全5皿：APPETIZER（天草本田屋 鰆のカルパッチョ 唐墨とカリフラワーのピューレ）／BREAD（ブリコラージュ ブレッド）／PASTA（芳源マッシュルームのラグー タリアテッレ、黒毛和牛ラグーのリングイネ+300円）／CHOICE OF MAIN（淡路島えびすもち豚のロースト 太閤牛蒡と熟成バルサミコソース、ノルウェーサーモンのソテー 熟成じゃがいものドフィノワとマンドヴァソース+300円）／黒毛和牛のビステッカ +1,500円／CHOICE OF DESSERT（バスクチーズケーキ+400円）、ティラミス）／COFFEE or TEA（コーヒーまたは紅茶）
金額：4,290円（税・サ込）
滞在制限時間：120分制
店舗名：TOKYO NODE DINING（トウキョウノードダイニング）
住所：東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F
※写真はイメージです
◆【汐留】焼肉トラジ パラン
※写真はイメージです
地上200mから望む東京ベイと、柔らかな極上の焼肉を堪能
汐留駅から直結、「カレッタ汐留」の46階にあるレストラン「焼肉トラジ パラン」。地上200mの高さから眺めるレインボーブリッジやお台場の絶景は、まるで光の芸術のよう。
窓際で景色を楽しめるカウンター席をリザーブできるのもうれしいポイント。おすすめのランチは、厳選された焼肉を堪能できる、選べる1ドリンク付きのプラン。中落ちカルビや赤身ロース、トントロ、漬け込み和牛など、充実のラインナップにお腹も心も大満足。ご褒美ランチには、カウンター席でいただく極上の本格焼肉という贅沢な選択を。
※写真はイメージです
焼肉御膳Mサイズ+選べる1ドリンク(土日祝限定300円OFF)：【焼物】中落ちカルビ・赤身ロース・トントロ・漬け込み和牛（お肉が3切れずつ）／【前菜】小鉢2種・キムチ・ナムル／【ご飯物】ライス・スープ／選べる1ドリンク1人1杯付き
金額：3,200円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：焼肉トラジ パラン
住所：東京都港区東新橋1-8-1 カレッタ汐留46F
◆【虎ノ門】焼き鳥 野乃鳥 幻鳥 虎ノ門ヒルズステーションタワー
※写真はイメージです
関西の名店が手掛ける絶品焼き鳥を、一枚板のカウンター席で
虎ノ門ヒルズステーションタワー4Fに店を構える、関西の名店「野乃鳥」の新店舗「焼き鳥 野乃鳥 幻鳥」。幻の地鶏「ひょうご味どり」や最優秀賞「播州百日どり」を堪能できる。独自の焼き方で仕上げた焼き鳥は、絶妙な火加減により絶品な仕上がりに。
ランチでは、厳選の焼き鳥7串を堪能できるコースをご提供。始まりは季節感溢れる前菜、続いて新鮮な鳥わさを堪能し、メインの焼き鳥7串では、職人が紀州備長炭でじっくりと焼き上げた逸品を楽しめる。
一枚板のカウンター席では、調理場のライブ感を楽しめるのが魅力。虎ノ門ヒルズの洗練された空間で、特別な時間を過ごして。
※写真はイメージです
【焼き鳥7串】：前菜、鳥わさ、焼き鳥7串、汁物、デザート
金額：4,356円（税・サ込）
店舗名：焼き鳥 野乃鳥 幻鳥 虎ノ門ヒルズステーションタワー（ノノトリ ゲンチョウ）
住所：東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズステーションタワー 4F
◆【品川】なだ万 高輪プライム／鮨 銀座おのでら なだ万高輪プライム店
※写真はイメージです
おひとりさまでとことん堪能！「銀座おのでら」の職人が握る極上の鮨
品川駅からすぐの「ザ・プリンス さくらタワー東京」3階に広がる「なだ万 高輪プライム」。1830年創業の日本を代表する和食の老舗「なだ万」のハイクラス店舗として、300坪超のホテルワンフロアに洗練を極めた和モダン空間を展開。
「銀座おのでら」の職人が握る鮨を堪能できるランチコースは、先付から始まり、温菜と続くと、続いて鮨が一緒に楽しむことができる特別コース。四季を映す庭園を望みながら、寛ぎの空間で老舗の技が結集した懐石料理と寿司を味わって。
【唯一無二の鮨コース「選べるおまかせ」〜鮨 銀座おのでら〜】：先付／温菜／造り／選べる逸品2皿／鮨11種類／お椀／デザート／※追加料金にて様々な鮨をご用意が可能です。
金額：31,625円（税・サ込）
店舗名：なだ万 高輪プライム／鮨 銀座おのでら なだ万高輪プライム店
住所：東京都港区高輪3-13-1 ザ・プリンス さくらタワー東京3F
※写真はイメージです
◆【六本木】鉄板焼き あおやま
※写真はイメージです
六本木路地裏の隠れ家で堪能する、豪華食材が織りなす鉄板焼き
六本木の喧騒を離れ、落ち着いた時間が流れる路地裏にある名店「鉄板焼き あおやま」。コースを飾るのは、選び抜かれた黒毛和牛をはじめ、新鮮な魚介類や旬野菜など、厳選した四季折々の豪華食材。
シェフの鮮やかな手さばきを目の前で眺められるカウンター席で、リーズナブルに楽しめるランチプランを。こだわりの食材で仕立てる鉄板焼きコースのメインは、松阪牛100％の贅沢ハンバーグ。あつあつの鉄板で焼き上げる、きめ細かくやわらかな肉質から、上質な素材ならではのうまみがあふれ出す。鉄釜で炊き上げた白飯とともに、最後までおいしさを堪能して。
【平日限定ランチコース】松阪牛100％ハンバーグ含む全6皿：蕪と和牛の時雨煮／鯛の昆布締め 柚子胡椒ドレッシング／焼き野菜の盛合せ／松阪牛100％ハンバーグ又は本日の鮮魚／鉄釜炊きの白飯／コーヒー又は紅茶+400円／本日のデザート+400円／カフェとデザートのセット+600円
【アニバーサリー特典あり】メッセージ入りアニバーサリープレートをサービス(通年)
金額：2,900円（税・サ込）
滞在制限時間：1時間30分制（15:00閉店）
販売期間：〜2025/12/23
店舗名：鉄板焼き あおやま
住所：東京都港区六本木6-7-9 エムズ六本木2F