今年１０月、２０００年代に人気を博したある雑誌が復刊した。

「men’s egg（メンエグ）」が、約１０年ぶりに復刊した。「ギャル男ブーム」を巻き起こしたこの雑誌。なぜ今、紙で復活したのか。復刊の立役者に聞いてみると、「ＩＰ（知的財産）を活用したい」という予想だにしない言葉を口にした。（デジタル編集部 文・古和康行 写真・秋元和夫）

取材先に指定されたシーシャ・バー

ある日、記者がインスタグラムを何気なく見ていると、men’s eggがモデルを募集していること、そして復刊することを知らせる広告が目に入った。「一体、なぜ今？」。疑問に思って、発行元の大洋図書（東京）に問い合わせたところ、「うちが発行していますが、復刊の経緯については別の会社に聞いてください」と答えられた。men’s eggの公式サイトにある問い合わせ先から取材を申し込むと、その会社の担当者は丁寧な返信で快諾してくれた。取材先に指定されたのは、「渋谷のシーシャ・バー」だった。

１１月上旬。東京・渋谷のセンター街を抜けて、少し歩いたところにあるビルの一室に、さわやかな笑顔の男性が入ってきた。「株式会社８８」の社長、及川翔さん（４１）。ギャル男ブームの火付け役、men’s eggを復刊した人だ。取材場所について「なんでシーシャ・バーなのですか？」とたずねると「会社がmen’s eggぽい場所ではないんです。ここは打ち合わせなどでも使いますし、写真映えもするかなと思いまして……」という。

men’s egg。ギャル向けファッション誌「egg」の男性版として、１９９９年に創刊された雑誌だ。ギャル男を軸にした誌面構成で、ファッションはもちろん、恋愛テクニックや性に関する特集などを積極的に取り上げて若者から絶大な人気を誇った。当時の読者モデルからは、後の人気タレントや知名度を生かして起業する人が現れるなど、大きなブームを巻き起こしたが、出版不況やギャル男ブームの退潮もあり、２０１３年に休刊となった。

早速、１２年ぶりに復刊した理由を問うと、意外な答えが返ってきた。「紙の雑誌は、『広告目的』です」という。どういうことだろうか。

「非ギャル男」の起業家

「この金髪も従業員に『men’s eggに全て振りたいから染めてもいい？』って許可を、もらってから染めたんです。４１歳で染めるとは思ってもいませんでした」

そう言って、恥ずかしそうに笑った。「世代的に当時のメンエグはバイブルですから、読んではいました」と明かすが、及川さんはギャル男ではない。高校卒業後、柔道整復士の資格を取得。２６歳で自ら整骨院を立ち上げて独立し、最も多い時には９店舗まで拡大した。同時に訪問医療サービスや就労移行支援事業などを行う医療・福祉系の会社を経営する起業家だ。株式会社８８は、及川さんがmen’s eggを展開するビジネスのために設立した新会社だという。

及川さんが、men’s eggの事業に乗り出したのは２年前の２０２３年。経営していた事業の一部を売却して手元資金ができた頃に、他のギャル男雑誌にモデルとして出ていた知人を介して、men’s eggの元プロデューサーと知り合い、雑誌タイトルの活用について持ち掛けられたところから始まる。

特許庁によると、定期刊行される雑誌タイトルは、雑誌に書かれている内容が変わっても、タイトルが特定の雑誌そのものを指すために、商標登録ができるという。「men’s egg」という商標も、元々、雑誌を発行していた大洋図書が権利を所有している。「休刊から月日がたっているものの、一世を風靡した著名タイトルだけに知名度は高い」と踏んだ及川さんは、大洋図書との間で「men’s egg」というタイトルを独占的に使えるように契約を交わした。これが復刊の遠因となった。

この頃、及川さんは「経営者の仲間と話をしていると、不動産やＩＴ業界は『事業規模が１桁違う』と感じていました。店舗でのビジネスをしていると自分の商圏が狭く、新しいビジネスを始めたい」と考えていた。

店舗ビジネスから脱却し、大きなビジネスモデルを作りたい――。そんな野望を抱く及川さんにとっては、この「商談」は、渡りに船だった。総務省の「情報通信白書」によると、国内のコンテンツ市場規模は、２０２３年の時点で12兆5833億円と大きい。men’s eggのブランドタイトルがあれば、店舗型ビジネスのように客数が制限されることなく、グッズやイベントなど、ビジネスを多角的に展開できると及川さんは考えた。

ただ、一筋縄ではいかなかった。権利を取得した２０２３年からの２年間、メンエグの名前が世に広まることはほとんどなかった。及川さんも「何をやるべきか、考えていなかった。魔の2年間です」という。というのも、取り組み始めたＳＮＳも低空飛行で、イベントを打ったり、バーを展開しようとしたりしたが、どれも挫折した。２４年からは一度、ビジネスモデルを考え直し、「どのようにしたらマネタイズできるかを考え抜いた」（及川さん）という。そして、行きついたのが雑誌の復刊だった。

新星メンエグ、３本の柱

「新生」メンエグは３本の収益の柱を立てる。スクール事業、ＡＩ開発、ライブ配信だ。

復刊と同時期に立ち上げたのは、スクールだ。モデルやタレントとして活動するためのノウハウをスクールで教え、SNS運用の方法などもレクチャーする。その対価として受講費を得る仕組みだ。ライブ配信はTikTokを軸に契約したモデルに行ってもらい、そこで得た収益の一部を会社として得る。

ＡＩ開発もネットと直結する事業だ。人間の姿に近い３Ｄモデルを開発し、それを配信プラットフォームで展開する。コメントや視聴者とのやり取りをＡＩに任せることによって、２４時間の配信を可能にすることで収益化を図る。今年８月にシステムの特許を取得しており、「プラットフォームの利用規約などと調整し、実装を目指す段階まできている」という。

そして、これらの結節点に当たるのが「雑誌」だ。「会社のビジネスモデルは、雑誌の売り上げではなくて、モデルたちの活動が収益に直結するもの。だから、モデルになってくれる人たちに価値を提供しなくてはなりません。モデルに『雑誌に載った』という経験を積んでもらうために、メンエグを復刊させました」

スクールは１０月から開講し、生徒も２０人を超えた。配信事業もメンエグのライバーとして登録する人は１５０人ほどおり、ＡＩについても年内にビジネスモデルを広く公開する予定だ。

「ギャル男」になりたい子はいない、でも…

10月に復刊された令和版men’s eggには、「ギャル男」がほとんど登場しない。その意図について、及川さんは「今、ギャル男になりたいっていう若い子はほとんどいない」と言い切る。「今でもギャル男を使ってほしいという声も届きますが、ギャル男をメインにつかったところで、事業的な側面から運営は難しいと判断しました」とも。「ギャル男」というジャンルを作り出した雑誌は、自らの手でそれを終わらせようとしている。

「かつてmen’s eggで活躍していたモデルさんも、大人になってギャル男を続けている人はほとんどいません。当時、読者として読んでいた自分が感じていたのはmen’s eggはイケてる人を取り上げていた。その結果が、当時のトレンドとしてあった『ギャル男』だったんだと思います」

時代は変わり、もはやイケてる人たちの活躍のフィールドは紙媒体だけではなくなった。それでも、トレンドを追いかけ、新しい「今」を発信するというmen’s eggが作り上げてきた「哲学」は継承するつもりだ。「men’s eggを通じて、世に出ていく人を育てるというのは、かつて雑誌が『読者モデル』を育ててきたことと変わらない」という。編集面でも、若者のカルチャー誌としての側面も引き継いでいる。看板企画だった“体当たり系企画”や“性に関する特集”も残し、「雑誌に出ている人の人柄が分かる企画だけは残したかった。どんな服を着ているか、だけではなくて、どうやったらモテるとか、何が好きとか。その部分で他のファッション誌にはない魅力は残していきたかった」という。

「かつて、men’s eggが紹介した『イケてる人たち』をまた作り出していきたい。次号ではＯＢの人たちを紹介するつもりです。彼らが今どのように『イケてる』かが分かれば、読者の皆さんにも理解してもらえると思っています」。新しい時代に、新しい角度で、ヤンチャなカルチャー誌が生まれ変わろうとしている。

「メンエグ」とは何だったのか、識者の見解は

２０００年代にギャル男として、東京・渋谷のイベントサークル代表を務めていた、明星大学人文学部准教授の荒井悠介さんは、men’s eggについて「都市部で起きていた若者のトレンドを分かりやすく切り取り、『ギャル男』として全国に発信した雑誌だ」と評する。一方で、「２０００〜１０年代前半の広義の『ギャル男』系、都会の“イケてる不良のファッション”をした若者には、アウトロー系やホスト系のいでたちをした人もいた。その中でも、men’s eggはカジュアルで派手なファッションを狭義の『ギャル男』として切り取る傾向があり、当時のリアルな空気感を伝えきれていただろうかというと疑問は残る。全国に分かりやすいアイコンを伝える入門誌という役割を担っていただろう」と分析する。

men’s eggの他にも、ギャル男を取り扱った雑誌が隆盛しながらも、衰退していったことについては、「SNSが広がったことによって、モデルたちをアイコンとして見るのではなく、リアルな姿に共感することが増えた。読者の側に立てば、雑誌というフィルターを通さずに、リアルな流行にアクセスできるようになったことで、雑誌の存在意義も相対的に薄れていった」と見る。

新しいメンエグについては、「いわゆる『体を張った企画』などについては継承しつつ、過激になりすぎないような配慮が見られる点でもイマドキだ。登場するモデルのファッションや属性も当時のギャル男とは異なる層にも広がっており、今の時代らしく新しいmen’s eggの形を示している」と話した。