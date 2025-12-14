¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥¯¥ª¥ó¡¢¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¤ò¾×·â¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡¡³¨ÌÌ¤â¾×·â¡Ö´°Á´¤Ë¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¥¯¥ª¥ó¡×
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè42ÏÃ¡Ö±Ê±óLIVE¡ª¥ê¥¯¥ª¥Ë¥¹¥È¤Ë²ÖÂ«¤ò¡×¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥¯¥ª¥ó¤¬¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¤ò¾×·â¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡¡¼¡²ó¤Ï¡Ö·èÀï¥¯¥ª¥ó¡ª¡×
¡¡³ÐÀÃ¤·¤¿¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§¤æ¤«¤Ê¡Ë¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¥°¡¼¥Ç¥Ð¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§KENN¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÇËÌÇ¤Î²¦»Ò¥Æ¥¬¥Ê¥°¡¼¥ë¡É¤È¤·¤ÆºÆ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥°¡¼¥Ç¥Ð¡¼¥ó¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤â¥Î¡¼¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¡ª
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ö¥é¥¤¥À¥ó¤ÈÀï¤¦¤Ê¤«¤ÇÎ¦²¦¡ÊÎëÌÚ½¨æû¡Ë¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¥Ö¡¼¥±¡Ê¤Þ¤ë¤Ô¡Ë¤ÈºÆ¤Ó¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¨Æ±»Î¤Ê2¿Í¤Ï¡¢Àï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤°¥¤·¤¤±¿Ì¿¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ¦²¦¤Ï¥Ö¡¼¥±¤Ë¡Ö·¯¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ª¥ó¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë¤¬Æ°¤½Ð¤·¡Ä!?
¡¡¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥ª¥ó¡£¤¤¤Ä¤â¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÈâ¤«¤é¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥¯¥ª¥ó¤¬´é¤ò½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¯¥ª¥ó¤Î¥É¥Ç¥«¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÌÇò¤¹¤®¤ÆÌ´¤Ë½Ð¤½¤¦¡×¡Ö³¨ÌÌ¤¬´°Á´¤Ë¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¥¯¥ª¥ó¡×¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ó¥Ã¥°¥¯¥ª¥ó·»µ®ÉÝ¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤ÇX¤Ç¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥¯¥ª¥ó¤¬¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¤ò¾×·â¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡¡¼¡²ó¤Ï¡Ö·èÀï¥¯¥ª¥ó¡ª¡×
¡¡³ÐÀÃ¤·¤¿¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§¤æ¤«¤Ê¡Ë¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¥°¡¼¥Ç¥Ð¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§KENN¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÇËÌÇ¤Î²¦»Ò¥Æ¥¬¥Ê¥°¡¼¥ë¡É¤È¤·¤ÆºÆ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥°¡¼¥Ç¥Ð¡¼¥ó¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤â¥Î¡¼¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¡ª
¡¡¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥ª¥ó¡£¤¤¤Ä¤â¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÈâ¤«¤é¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥¯¥ª¥ó¤¬´é¤ò½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¯¥ª¥ó¤Î¥É¥Ç¥«¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÌÇò¤¹¤®¤ÆÌ´¤Ë½Ð¤½¤¦¡×¡Ö³¨ÌÌ¤¬´°Á´¤Ë¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¥¯¥ª¥ó¡×¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ó¥Ã¥°¥¯¥ª¥ó·»µ®ÉÝ¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤ÇX¤Ç¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£