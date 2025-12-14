シリアの古代都市パルミラ近郊の砂漠に放置され、焼け落ちた戦車を捉えた資料写真=2025年8月26日/Ghaith Alsayed/AP

（CNN）シリアで13日、米兵2人と民間人の通訳1人が待ち伏せ攻撃で殺害され、トランプ米大統領は「非常に厳しい報復」を行う考えを明らかにした。

攻撃は武装した過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）の構成員1人が単独で実行した。米中央軍と国防総省の13日の声明によると、ほかに3人が負傷したという。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、「我々は報復する」と表明。米国は「偉大な愛国者3人の死」を悼んでいると述べ、負傷した3人については「非常に良好な状態に見える」とした。

トランプ氏は米国とシリア軍の協力関係にも言及した。「シリアは我々と共闘していた」と述べ、シリアのシャラア大統領は「今回の出来事に打ちのめされている」と付け加えた。

国防総省のパーネル報道官はX（旧ツイッター）への声明で、兵士たちの「任務はこの地域で進行中の対ISIS、対テロ作戦を支援することだった」と説明した。近親者への通知が終わるまで、死亡者の氏名は公表しない方針。

ヘグセス国防長官によると、襲撃者は米国とパートナー関係にある部隊によって殺害された。

トランプ氏は記者団への発言から数分後、SNSで改めて報復を警告。今回の出来事について「米国とシリアに対するISISの攻撃であり、完全に統制されていないシリアの非常に危険な地域で起きたものだ」と説明した。シリアのシャラア大統領は「この攻撃に憤り、動揺している」という。

トランプ氏は「非常に厳しい報復があるだろう」と書き込んでいる。

シリア政府は昨年のアサド政権崩壊後、米国との関係強化を図っており、今年11月にはシャラア氏がシリアの国家元首として初めてホワイトハウスを訪問した。

当時、トランプ氏はシャラア氏を「非常に強い指導者」「タフな場所から出てきたタフな人物」と評していた。この訪問に先立ち、米国は対シリア制裁を部分的に解除。両国の関係の大きな転換点となった。