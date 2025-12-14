¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¥«¥¤¥í¡¦¥ì¥óÃ±ÆÈ±Ç²è¤Ë¥ì¥¤Ìò¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡× ¨¡ ¡Ø¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¤ÎÌëÌÀ¤±¡ÙÂ³ÊÔ¤Ï¡ÖÂÔ¤Ä²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡ÙÂ³3Éôºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥«¥¤¥í¡¦¥ì¥ó¡¿¥Ù¥ó¡¦¥½¥í¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÄÉ¤¦¸¸¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥¶¡¦¥Ï¥ó¥È¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥Ù¥ó¡¦¥½¥í¡Ù¤Î°ìÏ¢¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¤Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥Ç¥¤¥¸ー¡¦¥ê¥É¥êー¤¬´î¤Ð¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ï¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¡Ê2019¡Ë¸å¤Î¥Ù¥ó¡¦¥½¥í¤òÄÉ¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢Ì¾¾¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥½¥Àー¥Ðー¥°´ÆÆÄ¤â»²²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µÓËÜ¤¬´°À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ëー¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¾µÇ§¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¿Æ²ñ¼Ò¥Ç¥£¥º¥Ëー¤¬Âà¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¡£
´ë²è¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤â¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤òÀ¤´Ö¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤â¥«¥¤¥í¡¦¥ì¥óÌò¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¤½¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢¡È¥Ù¥ó¡¦¥½¥í¤Ë¤Ï¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡É¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÌ¤Îý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÎÆ°¤¤òÄ¹¤é¤¯¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢´ë²è¤¬´°Á´¤ËÆÜºÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¡£
¤³¤Î¶ËÈë´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¤Ìò¤Î¥ê¥É¥êー¤Ï¡ÖÃÇÊÒÅª¤Ë¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£±½¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÆ¤Ë¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿»þ¤Ï¡¢¡È¤Û¤ó¤È¤Ë¡©¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÈà¡Ê¥¢¥À¥à¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ë¤¬Ãý¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡ª¡È¤¦¤ï¡¢¥¢¥À¥à¤¬¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Ç¯°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ý¤ò³ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¤³¤ÎÏÃÂê¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍ»Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ò³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Ç¥£¥º¥ËーËÜ¼ÒÁ°¤Ë¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥É¥êー¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç³§¤µ¤ó¤¬¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤º»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£²¿¤«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤ËÃÄ·ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¹¥°ÕÅª¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤¬¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡È¤¢¤¢¡¢¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë¾¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£
À¤³¦Ãæ¤«¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³§¤µ¤ó¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Êjoin forces¡Ë¡Ä¡Ä¥À¥¸¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËµðÂç¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ä¿Í¡¹¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æº£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÜÅö¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¡×
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¤¤Ï¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¡Ê2019¡Ë¤«¤é15Ç¯¸å¤Î¿·»þÂå¤òÉÁ¤¯¿·ºî¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥Ë¥åー¡¦¥¸¥§¥À¥¤¡¦¥ªー¥Àー¡Ê²¾Âê¡Ë¡Ù¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯¿ÊÅ¸¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥É¥êー¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡Ö¥Ïー¥É¥ë¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤Ä²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
Source: