シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL 2（第5～7話）が、12月26日より配信開始となる。これに先立ち、共同クリエイターのロス・ダファーが各エピソードの見どころを明かしている。

ロスはにて、シーズン5第5話「ショック・ジョック」、第6話「カマゾッツからの脱出」、第7話「橋」のオープニングタイトルを収めた動画を投稿し、VOL 2の編集作業が完了したことを報告。あわせて、各エピソードの監督と見どころについて次のように記した。

「『第5章 ショック・ジョック』は、『第4章 魔術師』の直後からスタート。フランク・ダラボンが再登板するが、『第3章 ターンボウ・トラップ』とは全く異なる手腕を見せている――はるかにダークで、はるかに恐ろしい仕上がりだ。

『第6章 カマゾッツからの脱出』は、ショーン・レヴィの監督復帰回。この3話のなかで最もスケールが大きく、観るたびにキャストの演技に涙してしまう。

『第7章 橋』は、僕ら（ダファー兄弟）とショーンが共同監督を務めた回。詳細は言えないけど、フィナーレを除けば、今シーズンで最もエモーショナルな章になるだろう。」

最終章となるシーズン5は3部構成で、VOL 1（第1～4話）は11月27日より配信中。VOL 2は12月26日、そしてフィナーレ（第8話）は2026年1月1日に配信予定だ。ロスは、第7話を観終えてから第8話が配信されるまでの待機期間について「長い6日間になる」と予告している。

なお、第5～7話の本編尺については近日発表予定とのこと。第8話は“2時間5分”であることがすでにおり、これは「ストレンジャー・シングス」史上2番目の長尺となる。