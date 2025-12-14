菅田将暉＆三谷幸喜氏、料理研究家・リュウジを大絶賛「すごいっすよね！」「大好き」
俳優の菅田将暉（32歳）が、12月14日に放送されたトーク番組「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演。“バズレシピ”で人気の料理研究家・リュウジ（39歳）について、脚本家の三谷幸喜氏（64歳）と共に絶賛した。
番組は前回に引き続き、連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演する菅田将暉、神木隆之介、そして同作脚本の三谷幸喜氏が対談。家で料理をするか、という話題の中で、三谷氏は「家庭持ってから割とこう…やっぱり作って、喜んでくれる人がいるとね、作ってみたくなる」と語り、同じく料理をする菅田も「たしかに、わかります」と頷く。
そして、三谷氏は「リュウジさんっていうさ」と、リュウジについて切り出すと、菅田も「あぁ、バズレシピのリュウジさん。あの人、すごいっすよね！」と即座に反応。三谷氏は「もう大好きで。だいたい作ってますよ。あの人の言う通りに」と大ファンだと語る。
菅田は「あの“虚無シリーズ”とか良いですよね（笑）。知らない？ リュウジさんの“虚無シリーズ”。二日酔いのボロボロの状態で作る“虚無シリーズ”。やる気ゼロでできる料理。簡単なやつ」と絶賛した。
