ワイキキに隣接しながら、観光客にはあまり知られていないハワイの「ゴールドコースト」。世界中の富裕層に長年愛されてきたエリアですが、実際に暮らしてこそ見えてくる“表と裏”の顔もあります。本記事では、希少価値の高い建築背景とエリアの魅力、そして海と共存する暮らしの現実を、株式会社Crossover Internationalの栗原なな氏が詳しく解説します。

ハワイのゴールドコーストを知っていますか？富裕層だけが辿り着く海沿いの高級コンドミニアム

「ゴールドコースト」と聞くと、オーストラリア随一の観光都市を思い浮かべる方が多いかと思いますが、実はハワイにも“ゴールドコースト”という愛称で長年親しまれているエリアが存在します。

具体的には、ワイキキとダイヤモンドヘッドの間に続く海沿い一帯を指し、世界中の富裕層や著名人から別荘地として選ばれ続けてきた、歴史ある高級住宅エリアです。

ダイヤモンドヘッドを背に、反対側には海が手に届きそうなほど近い海岸線が広がり、その間に老舗の高級コンドミニアムが立ち並びます。

驚くべきは、その知名度のギャップ。ワイキキ水族館やダイヤモンドヘッドのすぐそばという観光の中心地でありながら、不動産目的でハワイを見る人でなければなかなか辿り着かない、まさに隠れたラグジュアリースポットなのです。

近隣に商業施設や大型ホテルが少ないこともあり、喧騒から離れつつ、例えようのないオーシャンフロントの贅沢と、静かでプライベートな住環境が守られてきました。

海の“すぐ目の前”に建つ、二度と新築できない希少価値

ゴールドコーストの最大の魅力は、建物と海の距離が驚くほど近いことです。バルコニーの真下に海面が広がるような物件も存在し、同じオーシャンフロントでもワイキキやカカアコのコンドミニアムとは一線を画す圧倒的な臨場感があります。

では、なぜゴールドコーストにはこれほど海に迫る建物が並んでいるのでしょうか。その理由は、1960〜1970年代に建てられたことにあります。当時は海岸線の建築規制が現在ほど厳しくなく、海のすぐそばまで土地開発が認められていました。しかし現在は、環境保全・海岸保護の観点から海岸から一定距離を空けて建築することが義務化されており、ゴールドコーストのような立地に新築コンドミニアムが建つことは今後ありません。

つまりこのエリアの物件は 既存ストックがすべてで、新規供給はゼロ。そんな貴重な物件を手放す人も少ないため市場流通量が極めて限られ、世界の富裕層から安定した需要が続いています。その結果、希少性と価値は年々高まり続けているのです。

理想だけではない意外な現実。海岸沿いに住んで分かるリスク

一方で、ゴールドコーストには 海岸沿いに建てられた物件であるからこそ生じるリスクも存在します。まずご想像の通り、海が目の前に広がる立地ゆえの侵食被害のリスクです。ハワイでは、以前から海岸侵食の深刻化が大きな問題となっています。

2022年にハワイ州土地・自然資源局が実施したドローン調査では、海岸線に建つ住宅所有者の多くが、許可を得ずに砂袋・巨大チューブ・布製カーテンなどの護岸措置を設置・増設していることが判明しました。これらは公共ビーチの環境破壊や海洋ゴミ問題を悪化させることが懸念されていますが、それと同時に、自宅を守るためにそこまでせざるを得ないほど侵食被害が深刻化していることの裏返しでもあります。それから3年以上が経過した現在も、侵食被害の抜本的な解決策は見出されていないのが現状です。

幸い、ゴールドコーストは侵食被害を受けやすい地形ではないため、現時点では目立った影響は見られていません。とはいえ、長期的な視点では侵食の影響を受ける可能性は十分に考えられます。

また、海水による塩害に伴う維持管理の負担も無視できません。これはゴールドコーストに限らず、海沿いに建つハワイの多くのホテルコンドに共通しますが、潮風や海水が金属部分を腐食させ、外壁の劣化を早める傾向にあります。さらに、エアコンの室外機に潮が浸入し電気系統に塩分が付着することで、通常より早い故障や買い替えが必要になるケースも少なくありません。

そもそも、ゴールドコーストのコンドミニアムの多くは築60〜70年が経過しており、通常のメインテナンスに加え、海沿いの立地ならではの劣化に対応する必要があります。1953年にゴールドコーストで最初に建てられたコンドミニアムである「Kalakaua」は、ハワイがアメリカ合衆国に併合され第50番目の州となった1959年よりも前に誕生した、まさにハワイの歴史を刻む建造物なのです。

それでも、世界の富裕層はゴールドコーストに惹かれる――海に寄り添う生活と“唯一無二の希少性”

ゴールドコーストの物件を目指す富裕層に共通する価値観があります。それは、ワイキキやカカアコの最先端の高級コンドミニアムよりもさらに海に近く、まるで海と一体化するかのような暮らしを求めているという点です。



ゴールドコーストでは、朝にカーテンを開けて海が見えるだけではなく、目の前に広がる水平線が一日のスタートを静かに導き、夜は波の音が眠りにつくまで心地よく寄り添います。海で泳いだり海岸沿いを散歩したりすることは「週末の贅沢」ではなく「生活の一部」になっていきます。そこには単なるオーシャンフロントの高級物件では得られない、心と体の感覚が研ぎ澄まされていくような、ワンランク上の人生体験が存在しています。

一方で、海と共に暮らすからこそ現実的な負担（侵食被害リスク、塩害、修繕コスト）も発生し、自然に寄り添う暮らしには常に責任が伴います。しかし重要なのは、それでもなおゴールドコーストの不動産価値が揺らぐことはないという事実です。代替できない立地と、海とともに生きるというライフスタイル。この2つを同時に満たす場所は、ハワイどころか世界を見渡してもほとんど存在しないでしょう。

ゴールドコーストは物質的な華やかさを誇示するための場所ではなく、喧騒から離れ、自分の人生の時間を深く味わうために選ばれ続けてきた場所です。物件の希少性は確かですが、真の希少性はその空間がもたらす体験そのものにあります。

だからこそ、世界の富裕層は、今も、そしてこれからもゴールドコーストに惹かれ続けるのでしょう。

栗原 なな

株式会社Crossover International