¥Ñ¥ó¤µ¤¨Çã¤¨¤Ê¤¤¡ÈÁÔÀäÉÏË³¡É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥í¥·¥¢¿ÍºÊ¤Î¶µ¤¨¡Ä¡ÖÏ²Èñ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÅê»ñ¡×¡Ö¸½¶â¤ÏÀäÂÐ»ý¤Ä¤Ê¡×¡ÖÃù¶â¤ò¤¹¤ë¤è¤êÉÔÆ°»º¡×
¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¡¢Ï²ÈñÊÊ¤Ç¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÇº¤à¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢30ºÐÌÜÁ°¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¿Í¤ÎºÊ¤È²ÈÄí¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é2»ù¤ò°é¤Æ¤ë¿¹æÆ¸ã»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡ÖÎ¹¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ À¤³¦¤ò²ó¤Ã¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿Ë¤«¤Ê¥í¡¼¥³¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ¤·¤Æ¡¢¿¹»á¤¬¤ª¶â¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤ÇÅê»ñÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È°ì¸Í·ú¤Æ¤òÇã¤¦¡ª
¤½¤â¤½¤â¥í¥·¥¢¤ÏÊª²Á¤¬°Â¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤âÅöÁ³°Â¤¤¡£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢2020Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¶¥ó¤Ë¿·ÃÛ30Ö¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢500Ëü±ß¡Á¤¬Áê¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¥×¥é¥É¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤òÄü¤á¤Æ500Ëü±ß¤òÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤Ë¡¢¥«¥¶¥ó¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê19³¬·ú¤Æ¤ÎÊª·ï¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¿·ÃÛ38Ö¤ÇÌó600Ëü±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆâÁõ¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç°ú¤ÅÏ¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¥É¥Ð¥¤¤ÇÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤¬¼«Ê¬¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¡¢»Ü¹©²ñ¼Ò¤Ë»Ø¼¨¤ò¤·¤ÆÆâÁõ¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆâÁõ¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¤Ï°Â¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ü¹©Èñ¤Ï100Ëü±ß¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç700Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¹ØÆþ¤«¤é1Ç¯È¾¸å¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï1100Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Ìó1.5ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Î®¹Ô¤ë¾¯¤·Á°¤«¤é¡¢¥«¥¶¥ó¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¼¡¡¹¤È·úÀß¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤â·úÀß¤µ¤ì¡¢¥«¥¶¥ó¤Ï¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¡¢¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤ÊÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È±½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥«¥¶¥ó¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1¥«·î¤Î²ÈÄÂ¤Ï4.5Ëü±ß¡£¡ÖÇ¯´Ö²ÈÄÂ¼ýÆþ¡á54Ëü±ß¡×¡Ý¡ÖÊÝ¸±¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¡á5Ëü±ß¡×¡á49Ëü±ß¡£¼Â¼ÁÍø²ó¤ê¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¡¢49Ëü±ß¡à700Ëü±ß¡á7¡ó
ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤¤Íø²ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï²Èñ¤è¤êÅê»ñ¡ªºÊ¤Î¶µ¤¨
ËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¡ª¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃù¶â¤â¤»¤º¤Ë¤º¤¤¤Ö¤óÌµÂÌ»È¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¼¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î¶ìÏ«¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¤Ï»È¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£
¡üËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÌµÂÌ¤Ë¥â¥Î¤òÇã¤¤¤Þ¤¯¤ë¡£
¡üÈ¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¡£¿·¤·¤¤¥¹¥Þ¥Û¤¬½Ð¤ì¤ÐÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¡£
¡üÅìµþ¤ÎÅÔ¿´¤Ç²ÈÄÂ12Ëü±ß¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ß¡¢¼Ö¤ò½êÍ¤·¤Æ·î¤Ë5Ëü±ß¤â¤¹¤ëÃó¼Ö¾ìÂå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÏ²Èñ¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ºÊ¤¬ËÍ¤È¿¿µÕ¤ÎÀ³Ê¤À¤«¤é¤À¡£
¥½¥Ó¥¨¥ÈÊø²õ¤Ç»æÊ¾¤¬»æ¤¯¤ºÆ±Á³¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ó¤µ¤¨Çã¤¨¤Ê¤¤ÉÏË³À¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÏ²Èñ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÅê»ñ¡ª¡×¡Ö¸½¶â¤ÏÀäÂÐ»ý¤Ä¤Ê¡ª¡×¡ÖÃù¶â¤ò¤¹¤ë¤è¤êÉÔÆ°»º¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬Ã¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1±ß¤¿¤ê¤È¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤·¡¢ÌîºÚ¤¯¤º¤µ¤¨¡ÖÈîÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¤â¤·¡¢ËÍ¤ÎÏ²ÈñÊÊ¤¬Ä¾¤é¤º¡¢¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¥×¥é¥É¡×¤ò600Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢2Ç¯¸å¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡Ä¡Ä¡£¥í¥·¥¢¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤â¼Ö¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢500Ëü±ßÄøÅÙ¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»ñ»º¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹100Ëü±ß¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ±¤¸600Ëü±ß¤Ç¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¡¢1100Ëü±ß¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£»Ü¹©Èñ100Ëü±ß¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¡¢»ñ»º¤Ï¡Ö¥×¥é¥¹400Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì½Ö¤ÎÁªÂò¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ÏÂß¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¼ýÆþ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç·ë²ÌÏÀ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÏºÊ¤Î°Õ¸«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍß¤·¤¤¼Ö¤ò²æËý¤·¡¢Àè¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ñ»º¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÂçÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£
¶âÁ¬Åª¤ÊÍ¾Íµ¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ë
¼Â¤Ï¡¢¥«¥¶¥ó¤ËÅê»ñÍÑ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¾¯¤·Á°¡¢ÊÌ¤ÎÊª·ï¤â¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥¶¥ó¤Î¹Ù³°¤Ë¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿½»ÂðÃÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤¬·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ò¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Î®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹¥í¥·¥¢¿Í¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿·úÃÛÃæ¤Î2³¬·ú¤Æ¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢°ìÅï1000Ëü±ßÄøÅÙ¡£ÆüËÜ¤Î·úºà¤ò»È¤¤¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤âÆüËÜÀ½¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¾¯¤·¹â¤á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á°ìÃ¶¤ÏÄü¤á¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é°ìÇ¯È¾¸å¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¤ò¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£°ì¸Í·ú¤Æ¤¬180Åï·ú¤ÄÍ½Äê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë100Åï¤Ï·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¤´°À®Êª·ï1800Ëü±ß¡ÊÆâÁõ¹©»öÈñ¼ÂÈñ¡Ë¡£¤Û¤Ü´°À®Êª·ï2500Ëü±ß¡£
·ÀÌó¤ÎÃÊ³¬¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÁè¤Î±Æ¶Á¤Ç¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Î²ÁÃÍ¤¬µÞÆ¡£³°²ß¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤é¤Ï¡¢»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê·ë²ÌÅª¤Ë¥ê¥È¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¤Î¹ØÆþ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶á¤¯¤Ë¡¢²Á³Ê¤¬ÌóÈ¾Ê¬¤Î°ì¸®²È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥«¥¶¥ó¤Ø°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ç¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢ºÊ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¥¡¼¥í¥Õ¤Ë¤¢¤ë¸Å¤¤²È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃù¶â¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¸Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µëÅò´ï¤¬²õ¤ì¤Æ¤ªÅò¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ä¥«¥ó¤Ç¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤òÆþÍá¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¸³è¤ò1Ç¯¶á¤¯Â³¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÊ¤ÏÅê»ñÍÑÊª·ï¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÄÂ¤¬°Â¤¤ÃÛ65Ç¯¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥·¥Á¥ç¥Õ¥«¡×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡Ö¥Õ¥ë¥·¥Á¥ç¥Õ¥«¡×¤È¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥Õ¥ë¥·¥Á¥ç¥Õ¼óÁê»þÂå¤ËÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿½¸¹ç½»Âð¤Î¤³¤È¤À¡£¥í¥·¥¢¤ÏÃÏ¿Ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¸Å¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤ì¤ë¡£31Ö¡¢450Ëü±ß¡£¥í¥·¥¢¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·ÃÛ¤è¤ê¤â°Â¤¤Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Çä¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Åê»ñÍÑ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÄÂÂß¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Î¹ØÆþ»ñ¶â¤âÇ±½Ð¤Ç¤¡¢¤ª¶â¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àº¿ÀÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â²ÈÂ²¤Ë¤â¡¢¿Í¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£20Âå¡¢30Âå¤Ï¹¥´ñ¿´¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÈÂ²¤ò¤â¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤ËÀº¿ÀÅª¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿¹ æÆ¸ã