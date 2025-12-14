〈年収1,500万円〉〈高層マンション〉〈娘は私立校〉12歳年上・大手企業勤務の夫と結婚した妻、お金の心配と無縁のはずが…ある晩、震える手で差し出された通帳「驚愕の中身」

高収入の夫に支えられ、何不自由なく生きてきたはずでした。しかし、夫61歳が差し出された通帳の残高は“120万円”。専業主婦として24年、家計の実情を知らないまま過ごしてきた妻は、安泰と思っていた人生が、知らぬうちに崩れていたことを知ります。家計を共有していないことのリスクとは？ 見ていきましょう。

高収入の夫と結婚して「一生安泰」のはずが…

「本当に、お金の心配なんてしたことがありませんでした」

そう語るのは吉永美香さん（仮名・49歳）。夫・孝一さん（仮名・61歳）と友人の紹介で結婚したのは24年前のこと。孝一さんは大手企業に勤め、当時の年収はおよそ1,000万円。12歳年上の落ち着きと安定した収入に魅かれました。

当時、月収18万円ほどで働いていた美香さんは、内心「玉の輿婚」だと思っていたと言います。

結婚後、美香さんは専業主婦となり、家計は夫が管理。決まった生活費に加えて、必要な支出はひと言伝えてクレジットカードを使う。生活に不自由はありませんでした。高層マンションに住み、娘2人を私立に通わせる。人も羨む人生を送ってきたのです。

孝一さんの年収はピークで1,500万円。下の娘が私立中学校に進学した頃、美香さんは「子育てが落ち着いたから」と週3日、雑貨屋でアルバイトを始めました。これはお金のためではなく、外の世界と接していたいから。給料は夫の口座を指定していました。

しかし、平穏な毎日の裏で、現実は静かに変わり続けていたのです。

収入が一気に4割減、それでも「妻には言えなかった」

会社員の収入は永遠に上がり続けるわけではありません。多くは50代をピークに下り坂になります。

孝一さんも例外ではありませんでした。55歳で「役職定年」を迎え、管理職を外れると収入は一気に4割減。その後、会社の経営不振も重なり、さらに少しずつ減少。60歳で嘱託職員になる頃には、年収はおよそ450万円に。それでも孝一さんは、その事実を美香さんに伝えませんでした。

「頼れる夫でいたかった。どうしても言えなかったんです」と振り返ります。支出が収入を上回る生活がいつまでも続くわけはありませんでした。

衝撃の銀行残高に妻、唖然

60歳で嘱託社員になってから2年。上の娘は大学を卒業しましたが、下の娘はあと3年。退職金の多くを住宅ローンの返済に充てましたが、まだ一部残っています。もう、もたない--。孝一さんは、追い詰められた挙句、真実を告げました。

「本当にすまない。これが、うちの全財産だ」

残高は約120万円。差し出された通帳を見た瞬間、美香さんは理解が追いつきませんでした。

「……これは生活用の預金だよね？ 他にもあるよね？」

孝一さんは、静かに首を振るだけでした。

「ちょっと待って、本当にこれだけ？ どうして？」

そこで初めて、収入が大幅に減っていた事実を聞かされた美香さんは、言葉も続かないほどのショックを受けました。

高収入の夫に頼りきり…「きちんと話をしていれば」

「あの人から仕事の詳しい話は聞いたことがありません。年収は1,500万円になったと聞いたことがありましたが、かなり前のこと。逆に、今はもっと上がっているのかなって思っていたぐらいです」

美香さんはため息をつきます。夫の年金見込み額も、この時初めて知りました。その額、月18万円ほど。一般的に見れば高い方ですが、現役時代の収入と比べれば、当然大きく差があります。

「あなた、65歳になってもゆっくりしている場合じゃないわ。私も働き続けるから。いえ、すぐにもっとお給料のいい仕事を探さなきゃ」

まずは、下の娘の大学卒業が最優先。ひとまず家計を引き締め、美香さんの転職を目指すことに。家の売却も視野に入れ、見積もりを取り始めました。不動産価格が上昇していることは、美香さんにとって唯一の救いでした。

「高収入の夫にずっと助けられてきた。私は寄りかかりっぱなしで、夫も弱みを見せられなかったんでしょう。今思えば、私がちゃんと聞くべきでした。私の方が残りの人生はずっと長い。不安ですが、とにかく生活が崩壊しないように、何でもやるしかありません」

高収入の夫に頼りきる、家計をどちらか一方だけが管理する、収入減を把握しないまま生活レベルを維持してしまう。こうしたケースに当てはまる家庭は決してめずらしくありません。しかし、本当の安心は一時の収入の多さでは決まりません。夫婦で家計を共有し、未来の計画を立ててこそ生まれるのです。