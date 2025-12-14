＜性格の不一致はウソ！＞SNSにはキモポエム付の証拠が！「お気の毒さま〜」ププッ【第3話まんが】
私はアスカ。夫のユウスケから、ある日突然「性格の不一致」で離婚を切り出されました。いくらなんでも怪しすぎる！ クレジットカードの明細を調べると、そこにはラブホテルの利用履歴もあり、ユウスケの不倫があっさりと発覚しました。悔しさを噛み締めつつ証拠集めを決意します。そしてユウスケの不倫相手について、詳しい話も入手しました。真実を知ることができて少しは安堵したものの、ユウスケへの軽蔑の気持ちはますます強くなります。もっと証拠を集めて、次の行動に移らなければなりません。
私はカクタさんからもらった情報をもとに、ユウスケとナホミの関係をSNSで探ることにしました。そして、カクタさんのアカウントのフォロワーから、ナホミと思われるアカウントを見つけることができました。震える指で投稿や写真、コメントなどを調べていきます。きっと私が見るとは思っていなかったのでしょう。顔こそ出ていないものの、見る人が見ればユウスケとわかる写真がたくさん載っています。
ユウスケが帰宅すると、私はすぐに話を始めました。娘たちはもう寝ています。ちなみにユウスケは気づいていませんが、会話は全て録音しています。
しらばっくれるユウスケの目の前に集めた証拠を出すと、わかりやすく青ざめ始めました。
カクタさんの情報をもとに、ユウスケの不倫相手であるナホミのSNSを調べました。すると、ユウスケと親密そうにしている写真が多数投稿されていたアカウントを見つけたのです。
ペアリングの写真やデートを匂わせる投稿……2人の関係は明白でした。その大胆さたるや、私が心配してしまうほど。
ユウスケを問い詰めると、不倫関係を認めつつも肉体関係は否定。しかし、ラブホテルの利用履歴を突きつけると、言い逃れできずに黙り込んでしまいました。翌日、3人で話し合うことになりました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
ユウスケが帰宅すると、私はすぐに話を始めました。娘たちはもう寝ています。ちなみにユウスケは気づいていませんが、会話は全て録音しています。
しらばっくれるユウスケの目の前に集めた証拠を出すと、わかりやすく青ざめ始めました。
カクタさんの情報をもとに、ユウスケの不倫相手であるナホミのSNSを調べました。すると、ユウスケと親密そうにしている写真が多数投稿されていたアカウントを見つけたのです。
ペアリングの写真やデートを匂わせる投稿……2人の関係は明白でした。その大胆さたるや、私が心配してしまうほど。
ユウスケを問い詰めると、不倫関係を認めつつも肉体関係は否定。しかし、ラブホテルの利用履歴を突きつけると、言い逃れできずに黙り込んでしまいました。翌日、3人で話し合うことになりました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび