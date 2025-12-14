Âô¸ýÌ÷»Ò¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤òÊ¸»úÄÌ¤ê¡È´°Áö¡É¡¡°ÂÅÄ¸²¡¢²£»³Íµ¤é¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡12·î15Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤ëÂô¸ýÌ÷»Ò¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ～¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº～¡Ù¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
»²¹Í¡§ÇòËÜºÌÆà¤¬Ç®Ë¾¤·³ð¤Ã¤¿¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ç¤ÎÀ©Éþ»Ñ¡¡¹â¹»À¸Ìò¤Ç´¶¤¸¤ëÌò¼Ô¶È¤Î¡ÈÂé¸ïÌ£¡É
TVer¤Ç¡ØÀäÂÐÎíÅÙ～¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº～¡Ù¤ò¤ß¤ë¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥·ー¥º¥ó5¡£¥·ー¥º¥ó1¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥³ー¥ë¥É¡¦¥±ー¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÈÌ¤²ò·è»ö·ï¡É¤ò¡¢¥·ー¥º¥ó2¡Ê2011Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡ÈÀøÆþÁÜºº¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½÷À·º»ö¡¦ºùÌÚÀô¡Ê¾å¸ÍºÌ¡Ë¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¡¢¥·ー¥º¥ó3¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¦¥·ー¥º¥ó4¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡¨¡÷¸µ¸ø°Â¤Î¥¨¥êー¥È·º»ö¡¦°æÂôÈÏ¿Í¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ÎÈÈºá¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÁÜºº¿´²¹¤Þ¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤¹¤ë¡É¡ÖÌ¤Á³ÈÈºáÁÜººÈÉ¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥ß¥Ï¥ó¡Ë¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÂô¸ý¤¬±é¤¸¤¿ÆóµÜÆàÈþ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¹ÔÆ°ÇÉ¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¿·¿Í·º»ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÁö¤êÂ³¤±¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡ÖÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¤«¤é²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£Âô¸ý¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÆàÈþÌò¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿Âè1ÏÃ¤ÇÆàÈþ¤¬ÉÂ±¡¤Ç²Î¤ò²Î¤¦¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÂæËÜ¤Ë¤Ï¶ÊÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¡ÈÎ®¹Ô¤ê¤Î²Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢Vaundy¤µ¤ó¤Î¡Ø²ø½Ã¤Î²Ö±´¡Ù¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤â²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤éËèÆü¤ª¤¦¤Á¥«¥é¥ª¥±¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡È¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Î¸å¤âËè²ó²Î¤¦¥·ー¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê²Î¤¦¥·ー¥ó¤Ï¡Ë¤½¤ì¤Ã¤¤ê¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤¬°·¤¦¡È¾ðÊóÈÈºá¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂô¸ý¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëº£¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿³§ÍÍ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤Î»£±Æ¤¬½ªÎ»¡£ÅÄÃæ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆóµÜÆàÈþ¤È¤¤¤¦Ìò¤òÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢Áö¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Âô¸ý¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁ°¸þ¤¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂô¸ý¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤â°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È¡¦Âô¸ýÌ÷»Òº£²ó¤ÎÆàÈþÌò¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Âè°ìÏÃ¤ÇÆàÈþ¤¬ÉÂ±¡¤Ç²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÂæËÜ¤Ë¤Ï¶ÊÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¡ÈÎ®¹Ô¤ê¤Î²Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢Vaundy¤µ¤ó¤Î¡Ø²ø½Ã¤Î²Ö±´¡Ù¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤â²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤éËèÆü¤ª¤¦¤Á¥«¥é¥ª¥±¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡È¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Î¸å¤âËè²ó²Î¤¦¥·ー¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê²Î¤¦¥·ー¥ó¤Ï¡Ë¤½¤ì¤Ã¤¤ê¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Ï·×11»þ´Ö¤ÎÁÔÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³§ÍÍ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦°ÂÅÄ¸²ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À»£±Æ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ìµ»ö¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢ÊÔ½¸¤¬ÂÚ¤ê¤Ê¤¯¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌò¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âô¸ý¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é12·î8Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤ï¤ì¡Ë¤Þ¤À11·î¤Ê¤Î¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ 52ºÐ¡¢ÎÉ¤¤ÃÂÀ¸Æü¤ò°ìÈÖ¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²£»³Íµ¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¡È²Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á°²ó¤Î¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢Æ±¤¸Ìò¤Ç¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ç¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¤¶õµ¤¤Ç¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥×¥í¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ç¾Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦¹õÅç·ëºÚ³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡Ìµ»ö¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³°¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢1²ó¤À¤±¤ª¸«Éñ¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë³°¤Ë½Ð¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏDICT¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¥»¥ê¥Õ¤âÆñ¤·¤¯¡¢»ä¼«¿È½é¤á¤Æ¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤â¥Ïー¥É¤ÊÃæ¡¢Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦°ì¥ÎÀ¥ñ¥Ëè²ó¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀèÇÚÊý¤Ë¤â½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ç¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿¶õµ¤¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âô¸ý¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ·º»öÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦ÇÏ¾ì±à°´¹ñÌ±ÅªÂç¥¹¥¿ー¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ä¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÂç¥¹¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤Ë¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«Ëý¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¦¥È¥¦¥È¤¹¤ë¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é¡È¤³¤ì¤«¤é¤Î¤É¤Î»Å»ö¤â¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦¶âÅÄÅ¯³ÝÀî¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¾û¤¬¤Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤ËÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤â¤½¤³¤ËÈÈ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£Åö½é¡¢³ÝÀî¤Ï¡È¸µ¸ø°Â¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡È¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¼«¤é¸À¤Ã¤Æ¥¥ã¥éºî¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ê¥®¥êDICT¤Ë»Ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç²¿¤È¤«»Ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦¾¾³ÑÍÎÊ¿Ä¹¤¤¤è¤¦¤ÇÃ»¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë½÷À¿Ø¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢²æ¡¹¥Ý¥ó¥³¥ÄÃËÀ¿Ø¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉ÷¼Ù¤Ê¤É¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤âÌµ»ö¤Ë´°Áö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤É¤¦¤âËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Þ¤¿Í·¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¦ÇòËÜºÌÆà»ä¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥·ー¥ó¤¬°ì¿Í¼Çµï¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤Ê¤¿¤È¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤º¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÇÂô¸ý¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡È¥«¥Ê¤È¤·¤Æ¡É¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦ÈÄÃ«Í³²ÆºÇ½é¤Ë¡ÈÁíÍýÂç¿Ã¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤«»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤Þ¤¿³è¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÁíÍýÌò¤ò±é¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬Íè¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£¤³¤Î´Ö¡¢³ùÁÒ±Ø¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³°¹ñ¤ÎÊý¤¬¡ÈOops, sorry¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¡È¤¨¡¢ÁíÍý¡©¡É¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤ÏÆñ¤·¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¼Ô¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¡É¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë½ë¤¤²Æ¤«¤é´¨¤¤Åß¤Þ¤Ç¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë