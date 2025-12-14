『ゴジュウジャー』陸王×ブーケ、リボンをめぐる因縁に決着 ファン「ブーケちゃん退場にならなくてよかった」
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第42話「永遠LIVE！リクオニストに花束を」が14日に放送された。
【動画あり】豪華（？）な3本立ての動画で“陸王”鈴木秀脩＆“ブーケ”まるぴがクライマックスを予告
覚醒したテガジューン（声：ゆかな）に連れ去られたグーデバーン（声：KENN）は、“破滅の王子テガナグール”として再教育を受けることに…。そんなグーデバーンを救うため、ゴジュウジャーたちもノーワンワールドへ！
それぞれがブライダンと戦うなかで陸王（鈴木秀脩）は、憎しみにとらわれたブーケ（まるぴ）と再び向かい合う。アイドルとファンでありながら敵同士な2人は、戦わなければいけない哀しい運命…。それでも陸王はブーケに「君に幸せでいてほしい」と語りかける。やがて、さらにとんでもない事態になり、クオン（カルマ）が動き出し…!?
リボンをめぐり、因縁の関係となっていた陸王とブーケ。陸王の愛がブーケへ届き、“破壊”から“自愛”に戻ったブーケを救うことができた。ファンは「ブーケちゃん退場にならなくてよかった」「ブーケ嬢が救われてよかった」とXにポストしていた。
