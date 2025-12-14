ロバート馬場、ヘルシーなのに悪魔的においしい「ネギ豆腐のうま煮」レシピ公開 反響相次ぐ「お家にあるもので作れる！」「家計にも体にもやさしい」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「ツナ缶でここまで旨くなる？ヘルシーなのに悪魔的な【ネギ豆腐のうま煮】ご飯泥棒なお財布救済レシピ」と題した動画をアップした。
【動画】ヘルシーなのに悪魔的においしい！「ネギ豆腐のうま煮」レシピ
概要欄では「今回はヘルシーなのにご飯が進みまくる「とろうまネギ豆腐」です。ツナ缶を使うことでコクがしっかりと出て、メインのおかずとして出しても満足できる一品です」との文言とともに、レシピを公開。
約15分で完成し、難易度も低めとあって、ファンからは「お家にあるもので作れるのは助かる」「包丁苦手でもこれならカットできる」「家計にも体にもやさしい」などといった感想が相次いで寄せられている。
